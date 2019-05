Abusi sui minori promettendo futuro nel calcio | condannato a 12 anni e sei mesi

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Raffaello Binelli Un uomo di 76è statoa 12e 6persu. Le indagini partirono dopo che la sua auto fu incendiato da due delle sue vittime, una delle quali morì in quella circostanzaa 12e seidi carcere persu minorennei. Il Tribunale di Pisa ha inflitto questa pena a un uomo di 76, che si muoveva nel campo dello scouting calcistico, cercando di scoprire nuovi talenti da proporre alle squadre più importati. Ed era proprio questo il "gancio" con cui attirava le sue prede, prospettando possibili sbocchi nelche conta, dopo aver millantato conoscenze e contatti che invece non aveva. Le indagini che hanno portato all'arresto e oggi alla condanna dell'anziano scattarono dopo l'incendio della sua auto. Il gesto era stato pianificato e messo in atto da due giovani vittime, decise a vendicarsi. Uno di ...

