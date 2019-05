Vieni da me | la confessione strappalacrime di Marco Carta | Vorrei diventare

Marco Carta a Vieni da me fa una confessione : “Sono un mostro!” : Marco Carta spiazza la Balivo a Vieni da me: “Sono un mostro, devo combattermi da solo” Si è aperto anche oggi il salotto pomeridiano di Vieni da me con Caterina Balivo la quale ha ospitato Marco Carta il giorno del suo compleanno. Ormai il cantante può essere considerato quasi come un ospite fisso del programma viste le volte in cui è apparso a Vieni da me a raccontarsi e raccontare tutte le novità di questa sua vita che, dopo il ...

Vieni da Me - confessione di Alba Parietti : "Come mi chiama mia mamma" - un segreto molto scomodo : Alba Parietti si è sottoposta alle "domande al buio" di Caterina Balivo a Vieni da me su Rai 1, svelando anche dettagli del suo rapporto con la famiglia. La Balivo le ha chiesto se nella vita ha più ferito o è stata tradita, la Parietti non si è risparmiata in dettagli: "Ho un carattere in apparenza

Vieni da Me - Rita Dalla Chiesa e la straziante confessione sul grande amore : 'Come Al Bano e Romina' : Rita Dalla Chiesa è tornata su Rai 1 ospite di Caterina Balivo a Vieni da me per ricordare il suo ex marito Fabrizio Frizzi, scomparso un anno fa. Anche dopo la fine del loro matrimonio, i due hanno ...

Vieni da Me - Rita Dalla Chiesa e la straziante confessione sul grande amore : "Come Al Bano e Romina" : Rita Dalla Chiesa è tornata su Rai 1 ospite di Caterina Balivo a Vieni da me per ricordare il suo ex marito Fabrizio Frizzi, scomparso un anno fa. Anche dopo la fine del loro matrimonio, i due hanno mantenuto ottimi rapporti, grazie a un sentimento sincero che li ha sempre legati, come ha ricordato

Vieni da me - Romina Carrisi e la confessione su Al Bano e sua madre : 'Non rinnegherò mai...' : È una vita in continuo movimento quella di Romina Carrisi che a Vieni da me su Raiuno ha raccontato del suo rapporto con i genitori, Al Bano e Romina Power. Romina jr ha dovuto fare i conti con la ...

Vieni da me - Romina Carrisi e la confessione su Al Bano e sua madre : "Non rinnegherò mai..." : È una vita in continuo movimento quella di Romina Carrisi che a Vieni da me su Raiuno ha raccontato del suo rapporto con i genitori, Al Bano e Romina Power. Romina jr ha dovuto fare i conti con la popolarità sin da quando è nata, al punto che le sembrava naturale ricevere tutte quelle attenzioni: "S

Vieni da Me - la confessione di Ruggero Pasquarelli : "Chi è la donna a cui devo la mia carriera" : Tempo di confessioni per Ruggero Pasquarelli, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me nella puntata in onda su Rai 1 martedì 2 aprile. Tra infanzia e primi passi nello spettacolo, fino poi al successo, l'attore si è raccontato senza filtri: la passione per la musica, la popolarità con Violetta, quan