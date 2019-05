romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2019) VIABILITÀMARTEDI’ 21 MAGGIOORE 08:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI LE DIFFICOLTA’ MAGGIORI SI CONCENTRANO AL MOMENTO NELLA ZONA NORD DELLA CITTA’, DOVE PER UN ICNIDENTE SI STANNO FORMANDO LUNGHE CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE , ESATTAMENTE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD ALL’ USCITA TRIONFALE PROSEGUENDO SULLA CARREGGIATA ESTRNA CODE PERTRA PISANA EFIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA LE USCITE CASILJNA E ARDEATINA DIREZIONE PONTINA. MA TORNIAMO NELLA ZONA NORD DI, DOVE PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DOVUTO A LAVORI SI STANNO FORMANDO LUNGHE CODE SULLA VIA SALARIA AL MOMENTO SEGNALATE DA POCO PRIMA IL RACCORDO ANULARE FINO ALLO SVINCOLO PER FIDENE DIREZIONE TANGENZIALE, SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA FLAMINIA , QUI LE CODE PARTONO DAL BIVIO ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - code su via di Bravetta e via Silvestri tra via del Forte Bravetta e Circonvallazione Gianicolens… - romadailynews : Traffico Roma del 21-05-2019 ore 09:00: VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 08:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 21-05-2019 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -