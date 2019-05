The Dark Pictures Anthology | Man of Medan ha una data di uscita

eurogamer

(Di martedì 21 maggio 2019) Bandai Namco Entertainment Europe e Supermassive Games sono lieti di confermare che il primo titolo di The, Man of, sarà disponibile dal 30 agosto 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.Man ofè prenotabile da oggi e (presso alcuni rivenditori selezionati) sarà possibile ottenere l'accesso fin dal giorno di lancio, come bonus pre-order, al Curator's Cut, un percorso alternativo con una nuova prospettiva. Sbloccabile dopo aver completato il gioco almeno una volta, il Curator's Cut (che sarà reso disponibile gratuitamente a tutti i giocatori in unasuccessiva) offre:"Il Curator's Cut è diverso da un classico contenuto Director's Cut in quanto dà al giocatore molti modi per influenzare direttamente la storia e il suo esito. I giocatori vedranno e cambieranno gli eventi e i rapporti dal punto di vista dei personaggi che non erano sotto il ...

