Il procuratore di Tivoli Francesco Menditto ad HuffPost | La tragedia di

(Di martedì 21 maggio 2019) Quello che succedeva in quella casa, balconcino e finestra al primo piano di uno dei palazzoni gialli - giallo, rosso: qui a Monterotondo Scalo gli alloggi popolari si distinguono per colore - lo sapevano tutti. Grida, botte, minacce, Lorenzo Sciacquatori, ex boxeur aveva precedenti per maltrattamenti in famiglia, aggressione a pubblico ufficiale e violenza a terze persone. E adesso, quando lasi è consumata - Sciacquatori ucciso da una coltellata sferrata dalla figlia Deborah “per difendere sé stessa e sua madre” - la domanda che rimbalza con maggiore insistenza è “Si poteva evitare”? Per ildi, sì, si poteva evitare. “Quello che è accaduto a Monterotondo lo vediamo accadere tutti i giorni. Succede da Lampedusa a Bolzano”. È questo, per, ...

