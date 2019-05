I giudici | riprendere le cure di Lambert La mamma di Vincent | “Grande vittoria”

ilfogliettone

(Di martedì 21 maggio 2019) La Corte d'appello di Parigi ha ordinato la ripresa delleper, il tetraplegico in stato vegetativo al centro di una decennale battaglia legale. I trattamenti che tenevano in vitaerano stati interrotti solo ieri mattina. La decisione e' stata assunta dopo un ennesimo ricorso dei famigliari contrari alla sospensione dei trattamenti.Si tratta di un incredibile colpo di scena nel caso che da dieci anni e' divenuto un simbolo del dibattito sul fine vita in Francia. Per la Corte d'appello di Parigi, a cui erano ricorsi ieri mattina i genitori contrari alla sospensione dei trattamenti che mantenevano in vita, bisogna riattaccare la spina. Nel pomeriggio, la Corte europea dei diritti umani aveva invece respinto il ricorso dei genitori, in assenza di "nuovi elementi". Mentre il presidente, Emmanuel Macron, aveva detto che la decisione non ...

Agenzia_Ansa : Francia, i giudici a sorpresa: 'Riprendere le cure di #Lambert' - markgmm : RT @Agenzia_Ansa: Francia, i giudici a sorpresa: 'Riprendere le cure di #Lambert' - ilbarba__ : RT @Agenzia_Ansa: Francia, i giudici a sorpresa: 'Riprendere le cure di #Lambert' -