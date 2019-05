Epic Games Store bloccherà il vostro account se acquisterete troppi giochi

Epic descrive Paradox come "avida" per aver rimosso Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 dall'Epic Games Store : I Mega Sale dell'Epic Games Store a quanto pare sono stati apprezzati da molti, ma non da tutti. Sopratutto dai publisher di alcuni dei titoli coinvolti nell'iniziativa.La promozione, oltre a offrire un invitante sconto su tutto il catalogo, prevede un ulteriore riduzione di prezzo di 10 dollari per tutti i titoli prezzati 15 dollari o più. L'offerta si estende anche ai giochi in prenotazione, molti dei quali ora disponibili sullo Store di Epic ...

Borderlands 3 : pre-order sospesi su Epic Games Store durante i Mega Sale : I pre-order della versione PC di Borderlands 3 su Epic Games Store sono stati temporaneamente sospesi. Come riporta Eurogamer.net, il tutto è avvenuto poco dopo l'inizio dei Mega Sale dello Store di Epic, durante i quali altri titoli sono stati rimossi dalla vendita per volontà dei loro pubblisher. Nel caso di Borderlands 3, tutte le versioni disponibili al preacquisto erano state scontate di ben 10€, una riduzione di prezzo non ...

Molti editori stanno rimuovendo i propri titoli dall'Epic Games Store dopo l'annuncio della promozione "Epic Mega Sale" : dopo che Epic Games ha annunciato l'Epic Mega Sale, ovvero una promozione che permette di acquistare titoli a prezzi scontatissimi, Molti editori hanno scelto di rimuovere dallo Store i propri giochi.Il primo ad essere stato eliminato è proprio Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Il gioco è stato scontato per un breve periodo, ma improvvisamente è scomparsa la pagina. Il tentativo di accedere alla pagina del negozio del gioco rimanda ad un ...

RIME è il prossimo gioco gratuito di Epic Games Store : Lo Store di Epic Games sta per ampliare la sua offerta di giochi gratuiti con l'arrivo dell'apprezzato RIME.A partire dal prossimo 23 maggio, infatti, il titolo sviluppato da Tequila Works sarà disponibile su Epic Games Store gratuitamente fino al 30 maggio, come riportato sul sito del negozio.Per chi non lo sapesse, RIME è stata una delle produzioni indie più interessanti del 2017, il gioco è attualmente disponibile, oltre che su PC, anche su ...

Epic Games Store è ora disponibile anche in Cina : Senza troppi proclami, Epic Games Store è da oggi disponibile anche in Cina, questo vuol dire che gli utenti cinesi potranno effettuare acquisti tramite i metodi di pagamento locali.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, i giocatori potranno effettuare i loro acquisti tramite Alipay e Wechat, in quanto al momento le carte di credito non sono ancora supportate. Inoltre sembra che la Cina sia una regione low-cost, con titoli come Metro Exodus ...

Stories Untold è il nuovo titolo gratuito presente nell'Epic Games Store : Dopo World of Goo, per le prossime due settimane all'interno dell'Epic Games Store sarà disponibile a titolo gratuito "Stories Untold".A partire da oggi quindi fino al 30 maggio potrete riscattare questo gioco gratuitamente e rimarrà vostro per sempre. Di seguito potete dare uno sguardo alla descrizione del gioco."Stories Untold è un gioco sperimentale di avventura testuale, che plasma il genere in qualcosa di completamente unico. Si tratta di ...

Epic Games durante l'E3 annuncerà nuovi titoli esclusivi in arrivo sul suo Store : Pochi giorni fa Epic Games ha annunciato che sponsorizzerà l'evento PC Gaming Show che si terrà durante l'E3, la tanto attesa kermesse annuale che ha sede a Los Angeles.L'evento mostrerà una serie di titoli che saranno un'esclusiva per l'Epic Games Store. Secondo quanto riporta DSO Gaming, Annapurna Interactive, Chucklefish, Digital Extremes, Digital Uppercut, E-WIN, Fatshark, Fellow Traveller, Frontier Developments, Funcom, Modus Games, Paradox ...

Fortnite : un leak svela un evento promozionale che consentirà ai giocatori di ottenere un buono da consumare all'interno dell'Epic Games Store : Secondo un post apparso su Twitter, Epic Games starebbe per ospitare un evento dedicato ai giocatori di Fortnite. Chiunque utilizzi l'autenticazione a due fattori all'interno del gioco, riceverà un buono di 10 dollari da usufruire all'interno dell'Epic Games Store.A scoprirlo è FireMonkey, un account di Twitter particolarmente specializzato nello scovare leak riguardanti Fortnite. La notizia è apparsa per sbaglio in uno dei soliti messaggi che ...

Epic Games riceverà uno speciale premio BAFTA durante l'E3 2019 : Tra circa un mese, Tim Sweeney (boss di Epic Games) salirà sul palco dell'E3 2019 per ritirare uno speciale premio BAFTA (British Academy of Film and Television Arts).Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il BAFTA solitamente non premia esponenti del mondo dei videogiochi, tuttavia questa volta si è deciso di chiudere un occhio, visto il grande contributo che la società ha dato al mondo degli sviluppatori. In un post pubblicato sul sito ...

Take-Two continuerà a supportare Steam - inoltre le esclusive pubblicate su Epic Games Store saranno sempre più rare : Dopo aver detto la sua su streaming e loot box, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick continua a commentare alcuni degli argomenti più discussi del momento, naturalmente non poteva mancare la spinosa questione riguardo le esclusive Epic Games Store.Come riporta WCCFTECH, Zelnick ha affermato che gli accordi sulle esclusive con l'Epic Games Store saranno sempre più rari nel tempo (e dureranno meno), questo sembra essere un indizio relativo a ...

Annunciati i primi partecipanti al PC Gaming Show 2019 - abbiamo Epic Games - Chucklefish - Digital Extremes e molti altri : Il PC Gaming Show 2019 si terrà all'E3 il prossimo 10 giugno alle ore 19:00 italiane, e mentre attendiamo ulteriori notizie riguardo l'attesa kermesse IGN ci anticipa alcuni tra i primi partecipanti di quest'evento, riporta Gematsu.Come possiamo vedere, il PC Gaming Show 2019 sarà presentato da Sean "Day 9" e Frankie Ward, e sarà caratterizzato da "Una straordinaria serie di trailer, interviste agli sviluppatori e annunci di titoli mai visti ...

Problemi per l'Epic Games Store con i titoli Ubisoft : Il negozio digitale dell'Epic Games Store ha dichiarato tramite il proprio account ufficiale di risentire di alcuni Problemi con l'integrazione dei giochi Ubisoft con uPlay, possiamo apprendere anche via Twitter.Riportiamo di seguito i messaggi comunicati sul social network:Stiamo riscontrando alcuni Problemi con l'integrazione con uPlay e abbiamo temporaneamente disattivato l'acquisto di The Division 2 e Anno 1800 mentre lavoriamo a una ...

Anche Outer Wilds sarà un'esclusiva temporale di Epic Games Store ed i finanziatori non sono per nulla contenti : Il gioco di esplorazione spaziale di Mobius, finanziato attraverso Fig, Outer Wilds, è l'ultimo titolo ad essere stato acquistato da Epic e sarà un'esclusiva temporale.Attraverso un post pubblicato all'interno della pagina della campagna, il team ha dichiarato: "Vediamo di buon occhio la collaborazione tra Annapurna Interactive, XBox ed Epic. Ciò consentirà al nostro studio di continuare per lavorare ed offrire ai fan un gioco di ...

Il CEO di Rebellion dice la sua sulla politica di acquisizione esclusive messa in atto da Epic Games : Di recente Epic Games è diventata una delle compagnie più odiate dai giocatori PC per le sue recenti politiche di acquisizione esclusive (l'ultima è Ghost Recon Breakpoint) per il suo store digitale, Epic Games Store. Durante una recente intervista, il CEO di Rebellion Jason Kingsley ha detto la sua su questo spinoso argomento.Come riporta WCCFTECH, Kingsley ha ammesso di non essere un grande fan delle esclusive, tuttavia però capisce bene il ...