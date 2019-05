Elisa Isoardi sabato a Ballando con le stelle | “Ma non so se…”

lanostratv

(Di martedì 21 maggio 2019) La prova del cuoco,parla dicon le: “Dovrei danzare con…” E’ fissata perprossimo, a quanto pare, l’ospitata dicon le: a confermarlo è stata oggi Monica Setta in diretta a La prova del cuoco. Ospite della padrona di casa, durante la gara dei cuochi la giornalista ha parlato di una particolare dieta in voga al momento, commentata dalla conduttrice. Dunque la Setta ha asserito: “Tu stai benissimo così. Anzi, non vedo l’ora di vederti ballaresera!”. Sulla sua partecipazione come ballerina per una notte acon le2019,a La prova del cuoco ha quindi asserito: “Dovrei ballare con Samuel Peron…”, lasciando intendere di non essere sicura di ciò (e facendo capire, di conseguenza, di non aver ancora iniziato le ...

