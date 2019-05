Elisa Isoardi frecciatina a Salvini | “Sempre cucinato per il mio uomo | si è visto come è

Elisa Isoardi sabato a Ballando con le stelle : “Ma non so se…” : La prova del cuoco, Elisa Isoardi parla di Ballando con le stelle: “Dovrei danzare con…” E’ fissata per sabato prossimo, a quanto pare, l’ospitata di Elisa Isoardi a Ballando con le stelle: a confermarlo è stata oggi Monica Setta in diretta a La prova del cuoco. Ospite della padrona di casa, durante la gara dei cuochi la giornalista ha parlato di una particolare dieta in voga al momento, commentata dalla ...

Elisa Isoardi lancia frecciatine a Salvini : 'Ho pianto tanto - non so se lo voterò ancora' : Elisa Isoardi ha dimostrato ancora una volta di non avere peli sulla lingua. La conduttrice de "La Prova del Cuoco", infatti, in un'intervista rilasciata a "Il Venerdì di Repubblica" ha risposto senza alcun problema ad alcune domande riguardanti la sua storia d'amore con l'ex fidanzato Matteo Salvini. Il ministro degli Interni, di recente, ha dichiarato di non voler parlare ai media della sua vita privata. La Isoardi si è detta sorpresa da ...

Elisa Isoardi : “Matteo mi chiamava Iso - io lo chiamavo Sal. A unirci sono state le quote latte” : Attualità Elisa Isoardi travolta dalle critiche per il nuovo fidanzato: “Sembra Cetto La Qualunque” di F. Q. “Matteo ha detto che non vuole parlare delle sue cose private sui giornali? Non ci posso credere. Proprio lui. Lui che ha vissuto sui social. Lui che è diventato ministro con Instagram”, parola di Elisa Isoardi ...

Salvini è diventato ministro con Instagram! parola di Elisa Isoardi : La conduttrice della prova del Cuoco in un'intervista rilasciata al Venerdì di Repubblica parla della relazione con il suo ex, Matteo Salvini, senza peli sulla lingua, tra frecciatine e ricordi romantici : “Non so se voterò ancora per lui come facevo quando stavamo insieme. Lo capirò dai programmi”, ha dichiarato la Isoardi che pare che non condivida con l’ex compagno tutte le idee politiche. “Non sarei mai andata al Congresso di Verona, ...

Elisa Isoardi : «Guadagno 260 mila euro lordi l’anno» : Elisa Isoardi Quanto guadagni? “260 mila euro. lordi“. Elisa Isoardi parla del proprio stipendio proprio nel momento in cui il suo ex fidanzato, Matteo Salvini, ha dichiarato guerra ai conduttori Rai dai super compensi. Fazio in primis. Con la cifra dichiarata, la presentatrice de La Prova del Cuoco non rientra ovviamente in questa categoria, ma il solo fatto che l’argomento non sia per lei un tabù è significativo. In una ...

La prova del cuoco : Elisa Isoardi in lacrime. E Lippi fa un disastro… : Elisa Isoardi commossa in diretta a La prova del cuoco: “Mi ha toccato il cuore…” “Voglio farvi vedere un videomessaggio bellissimo, che mi ha davvero toccato il cuore. Me lo ha mandato un attore che tutti voi conoscete bene” è ciò che ha affermato Elisa Isoardi nella puntata de La prova del cuoco di oggi, venerdì 17 maggio 2019, nella seconda parte della diretta, prima della gara dei cuochi. Dopo questa premessa, ...

Elisa Isoardi : "Il selfie con Salvini? Foto delicata - lui non dormiva" : "Non era una Foto sexy, ma era un momento idilliaco del nostro rapporto. Una Foto di una delicatezza estrema. E poi non dormiva Matteo. Io non faccio Fotografie con la gente che dorme". Così Elisa Isoardi è tornata a parlare in un'intervista rilasciata al settimanale Il Venerdì del famoso selfie con Matteo Salvini pubblicato sui social a novembre scorso per annunciare la fine della loro storia d'amore. La conduttrice di La prova del ...

