Controlli antidroga a Tor Bella Monaca | 5 pusher in manette

(Di martedì 21 maggio 2019) Roma – Nuovidei Carabinieri della Stazione Roma Tornelle note piazze di spaccio di via dell’Archeologia. In poche ore, a finire insono state 5 persone. Quattro di loro, cittadini romani di 19, 44, 46 e 48 anni, gia’ noti per i loro trascorsi negli ambienti della droga, sono stati sorpresi in strada a spacciare dosi di cocaina a giovani acquirenti, tutti identificati e segnalati, quali assuntori, all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma. In possesso ai, i Carabinieri hanno trovato, e sequestrato, oltre 50 dosi di cocaina e circa 1.700 euro in contanti, ritenuti provento delle attivita’ illecite. Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno riconosciuto e arrestato anche un 39enne romano che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati, si trovava in strada senza nessuna ...

