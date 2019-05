Bologna-Napoli streaming e tv | dove vedere la 38a giornata Serie A

forzazzurri

(Di martedì 21 maggio 2019)e tv, 38asi disputerà sabato 25 maggio alle ore 20.30. Ilè salvo e ilè matematicamente secondo: insomma c’è poco da dire. Per quest’ultima uscita di queste due compagini ci aspettiamo a questo punto tanto spettacolo.ine in tv: eccovederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di consueto in questa stagione. Il match sarà visibile su Sky Sport 1, sia satellite che digitale terrestre, e su Sky Sport 252. Inoltre la partita potrà essere vista, solo per gli abbonati Sky, sull’app di Sky Go. Inoltre sarà possibileil match anche sul digitale terrestre (canale 372). Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti, ritenuti però illegali come Rojadirecta. Ma non solo, ci ...

sscnapoli : Bologna-Napoli, ultima giornata di @SerieA, si giocherà sabato alle ore 20.30 ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : Bologna-Napoli, biglietti in vendita ???? - Sport_Mediaset : #Napoli- Un brindisi per togliersi gli ultimi due sfizi. Le vittorie contro Inter e Bologna per chiudere al meglio… -