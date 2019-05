meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) Nel primo trimestre dell’anno 2019, si registra un incremento del numero deidiinviati dai medici all’Inps rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sia per il settore privato (+1,2%) che per il settore pubblico (+5,4%). A livello territoriale, per il settore privato l’aumento del numero diè prevalente al Centro (+4,0%), anche per il settore pubblico l’incremento risulta più consistente al Centro (+9,6%). E’ quanto emerge dai dati del ‘Polo unico di tutela della’ dell’Inps per il primo trimestre del 2019. E, come spiegano i dati dell’Inps, sia nel settore privato che nel settore pubblico, all’aumento del numero deicorrisponde un aumento meno che proporzionale del numero dei giorni di(rispettivamente +0,7% e +2,0%). In termini relativi, la percentuale dei lavoratori con almeno ...

cannedcat : Aumentano i certificati di malattia - newsfinanza : Aumentano i certificati di malattia - fisco24_info : Aumentano i certificati di malattia : Sia per il settore privato (+1,2%) che per il settore pubblico (+5,4%). E' q… -