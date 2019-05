Anche in Italia è possibile un caso Lambert

Motori – Nascar Italia - tutto pronto per la tappa italiana : due speciali Chevrolet Camaro protagoniste Anche senza essere in gara [FOTO] : Alla prossima tappa Nascar Italiana che si disputerà presso il circuito di Franciacorte, due stupende Chevrolet saranno protagoniste: si tratta di una Camaro Cabrio V8 e una Camaro Coupé 2.0 Turbo Il marchio Chevrolet ha un legame molto forte con la serie Nascar e dal 1952 ad oggi, anno in cui è stata istituita la Classifica Costruttori, ha vinto il campionato in ben 39 edizioni, con diversi modelli. Per questo il Gruppo Cavauto ha messo a ...

Giro d’Italia 2019 - Vegni : “Sono sicuro che il Gavia si farà - stiamo lavorando Anche di notte”. Previste lastre di neve alte 12 metri… : Martedì 28 maggio potrebbe rappresentare uno dei giorni più affascinanti ed epici del Giro d’Italia degli ultimi anni. Nel corso della 16esima tappa, la Lovere-Ponte di Legno, infatti, i protagonisti della corsa rosa sono pronti a passare in mezzo a muri di neve con punte di addirittura 12 metri. No, non è un refuso. Gli accumuli di coltre bianca sul passo Gavia, infatti, in alcuni punti sono di tali proporzioni e stanno rendendo la vita ...

Segnalata Anche in Italia la patch XXS4DSE1 per Samsung Galaxy S8 : le prime informazioni : Come si poteva facilmente prevedere, stanno arrivando anche in Italia oggi 21 maggio le prime segnalazioni da parte dei possessori di un Samsung Galaxy S8. Mi riferisco, come avrete intuito, all'aggiornamento riguardante proprio il mese in corso, con una nuovissima versione del firmware che va a sostituirsi a quella menzionata fino a ieri (anche sulle nostre pagine) in giro per l'Europa. Partendo da questi presupposti, è facile immaginare che al ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : l’Italia si salva - vincono Anche Svezia - Canada e Gran Bretagna : Si è giocata la penultima giornata dei Gironi per quanto riguarda i Mondiali di Hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia e le emozioni non sono certo mancate. Innanzitutto l’Italia si salva vincendo agli shoot-out contro l’Austria quindi la Gran Bretagna fa lo sgambetto alla Francia. Negli altri incontri vittorie importanti per le posizioni in vista dei quarti di finale per Svezia e Canada. FRANCIA – Gran Bretagna ...

Giro d’Italia 2019 - neve Anche a Lago Serrù : a rischio Anche l’arrivo di Ceresole Reale? : Non solo il Gavia a destare preoccupazioni: nella 13ma tappa del Giro d’Italia, la Pinerolo-Ceresole Reale di venerdì 24 maggio, in questo momento, a dare qualche grattacapo agli organizzatori è anche la salita finale con le rampe che portano al Lago Serrù, a quota 2247 metri. Sul Gran Paradiso almeno dal 4 maggio i mezzi sono al lavoro per sgomberare le strade dalla neve, che su quello che dovrebbe essere l’arrivo di tappa, sfiora i ...

Salvini - 'ossessione Fazio' Anche da Giletti : "Disinformazione di qualcuno sulla tv pubblica pagata dagli italiani" : Ormai è un appuntamento fisso, irrinunciabile. Non c’è apparizione televisiva di Matteo Salvini che non contenga una frecciata a Fabio Fazio.E’ successo anche domenica sera a Non è l’Arena, dove il Ministro dell’Interno ha assistito in diretta allo sbarco dei migranti della Sea Watch 3. Una situazione ad alta tensione politica, che però non ha impedito al vicepremier di scagliarsi contro il suo ‘miglior nemico’, non citato ...

Internazionali d’Italia – Djokovic non teme la stAnchezza : “ho giocato più di Nadal - ma…” : Djokovic carico e motivato per la finalissima degli Internazionali d’Italia: le parole del serbo alla vigilia della sfida contro Nadal E’ tutto pronto per la tanto attesa finalissima degli Internazionali d’Italia: dopo una settimana di spettacolo, pioggia, polemiche e divertimento, il torneo in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma sta volgendo al termine. LaPresse A sfidarsi per il titolo, oggi, saranno ...

Il volley si inchina a Civitanova : campioni italiani ed Anche europei : Semplicemente magico! Il volley si inchina a Civitanova. Stasera l’Italia ha scritto un pezzo di storia a Berlino, andando a

Giro d’Italia – Valerio Conti si fida di se stesso : “penso che terrò la Maglia Rosa Anche dopo la cronometro” : Il corridore dell’UAE Team Emirates Continua a godersi la Maglia Rosa, dopo averla difesa anche nell’ottava tappa Caleb Ewan vince l’ottava tappa del Giro d’Italia 2019, battendo in volata Viviani ed Ackermann. La Maglia Rosa resta saldamente sulle spalle di Valerio Conti, riuscito a difenderla grazie all’ennesima prestazione solida sua e dell’UAE Team Emirates. Gian Mattia ...

Internazionali d’Italia - il punto più bello è di Del Potro : stop volley da applausi… Anche da parte di Nole [VIDEO] : Internazionali d’Italia, un Del Potro parso in forma nonostante la lunga assenza dai campi quello visto ieri a Roma Internazionali d’Italia, Del Potro ha perso nella notte contro Djokovic al termine di un incontro fantastico, nel quale l’argentino ha avuto anche due match point. Del Potro è stato l’autore del punto più bello degli ultimi giorni, forse di tutto il torneo, una stop volley molto complicata da giocare, ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : Italia demolita Anche dalla Repubblica Ceca per 8-0 - ora si fa dura : Come ampiamente temuto e preventivabile, l’Italia subisce una dura lezione anche dalla Repubblica Ceca e, ormai è assodato, dovrà giocarsi la salvezza nei Mondiali di Top Division di Hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia negli scontri diretti contro Norvegia e Austria che sono in arrivo. La partita di questa sera alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava è, sostanzialmente, durata un tempo, prima che i cechi cambiassero marcia e dilagassero fino ...

Italiani dissociati su tutto - Anche sugli LGBT : “Io sono virtuoso, è la società che è malvagia”. Se ci interroghiamo su chi siamo davvero, noi Italiani, ecco una possibile formula che può aiutarci nella risposta. Possiamo applicarla indifferentemente all’evasione fiscale, ai furbetti del cartellino, a frequentare prostitute o a mettere le corna al partner. O all’atteggiamento verso gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, queer, asessuali, ...

Bce dà ossigeno a Carige - ma le bAnche italiane respirano una brutta aria : In zona Cesarini (il termine scadeva oggi) la Bce ha concesso a Banca Carige ulteriore tempo per trovare un Cavaliere Bianco che la salvi. Il nuovo termine non è ancora noto ma sicuramente sarà piuttosto avanti nel tempo, certo dopo le elezioni europee. Per il Governo gialloverde è una buona notizia: sbrogliare la matassa dell’istituto ligure prima del voto sarebbe stato, oltre che impossibile, politicamente ...

Sull’aborto Anche l’Italia ha il suo Alabama : si chiama Molise : (foto: Jim WATSON / AFP) Quant’è il 96% di 27? anche senza avere confidenza con numeri e statistiche è abbastanza facile rispondere: quasi tutti. Ovvero, un solo ginecologo su 27 non è obiettore di coscienza. Siamo in Molise. Quel ginecologo si chiama Michele Mariano e dirige il Centro regionale (unico) per la procreazione responsabile (Legge 194/78). Ci sono molti modi per ridurre o eliminare un diritto. Si può cambiare la legge oppure, più ...