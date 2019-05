Addio grasso addominale | colesterolo | diabete e infiammazioni | ecco la dieta che sembra

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) LaMima-Digiuno di Valter Longo è ben illustrata nel suo libro “della longevità“. Si tratta di una sorta di digiuno, sperimentato prima sui topi e poi sull’uomo, utilizzata spesso nei pazienti oncologici perché in grado di rigenerare i danni cellulari. “Le cellule, passando da un ambiente ricco di zuccheri all’acqua, risultavano protette dai danni e vivevano il doppio – spiega Longo –. I topi che passavano da un’alimentazione ricca di calorie al digiuno risultavano protetti dallo stress ossidativo“. Dunque questo tipo di, seguita un periodo di tempo determinato, è in grado di svolgere un effetto protettivo anche dopo essere tornati ad una normale alimentazione. C’era però un problema da superare, come spiega Longo: “Gli esseri umani, se vengono sottoposti ad un restrizione calorica cronica, sono a ...

mmayr5 : @_smicera @GuidoCrosetto @2f25b18ce75e4fe @MassimoSilla_ @SergioLegram @fam_cristiana La solita tecnica della sinis… - Peccatidigola54 : Dì addio al gonfiore e al grasso addominale con questi suggerimenti -