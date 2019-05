80 euro | Tria | «Tecnicamente errati | verrano riassorbiti»

Giovanni Tria : "Gli 80 euro di Matteo Renzi spariranno. È stato un provvedimento sbagliato" : "Nell'ambito di una riforma fiscale gli 80 euro vengono riassorbiti. Tecnicamente è stata una decisione sbagliata, risultano come spese e non come un prelievo. Inoltre tecnicamente è stato un provvedimento fatto male". Lo ha annunciato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ospite di Serena Borto

In Austria le elezioni europee si fanno improvvisamente interessanti : A pochi giorni dal voto europeo la campagna elettorale Austriaca è stata stravolta dallo scandalo e dalle dimissioni del leader di estrema destra Strache. Leggi

L’estrema destra austriaca mette in difficoltà quella europea : Le dimissioni del vicepremier austriaco avranno poco impatto fuori del paese, ma frenano l’alleanza per spostare il parlamento europeo sempre più a destra. Leggi

Guida alle elezioni europee in Austria : Sono diventate improvvisamente molto attuali perché il governo di destra è appena caduto, per via di uno scandalo sulla Russia

Triathlon - World Cup Cagliari 2019 : nella tappa italiana tanti azzurri in gara in preparazione agli europei : Le Elezioni Europee hanno costretto gli organizzatori ad anticipare di una settimana la tappa italiana della World Cup di Triathlon di Cagliari: domani su distanza sprint (750 metri a nuoto, 19 km in bici, 5 km di corsa) saranno in gara 65 uomini e 45 donne, che si daranno battaglia nel primo evento dopo l’inizio del secondo periodo di qualificazione olimpica. nella gara maschile favorito della vigilia è il messicano Rodrigo Gonzalez, ma ...

europee : Guasco (Periti industriali) - 'politica stringa rapporto con professioni' : Roma, 16 mag. (Labitalia) - "Questa è un'occasione importantissima di confronto con il mondo della[...]

Corruzione a Milano - Lara Comi indagata per finanziamento illecito. L'accusa : «31mila euro dal presidente Confindustria Lombardia» : Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulle tangenti in Lombardia. Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia e presidente dell'azienda Officine Meccaniche Rezzatesi con sede nel...

