70 start up per Call for Innovation di Eni

Enel recluta startup per investire in energie rinnovabili e smart city : Non c’è startup in Italia che non prenda gli Stati Uniti come punto di riferimento. Gli spazi dove si fa innovazione oltreoceano sono il modello di chiunque intenda sviluppare nuovi business. Sono partiti prima, sono consolidati e strutturati, hanno accolto startup che sono diventate unicorni. Ma al di là del racconto di vecchi garage e scantinati che hanno dato i natali a imprese di successo, che cosa accade veramente negli Stati Uniti? ...

WeWork - l’incognita delle perdite sulla corsa della startup verso la Borsa : (Foto: Getty Images) Dopo la deludente performance di Uber al suo debutto sul listino di New York, all’orizzonte delle quotazioni nel settore tecnologico c’è The We Company (o WeWork), prevista per il prossimo dicembre. La piattaforma che gestisce spazi di coworking in tutto il mondo però cerca di rassicurare gli investitori e chiede di guardare alle perdite come a un investimento più solido nel futuro della società, come si legge nelle parole ...

Giro d’Italia Under 23 2019 : annunciati i 16 team italiani qualificati per lo “start” : E’ stata resa nota la classifica finale per l’ammissione al Giro d’Italia Giovani Under 23, in programma dal 13 al 23 giugno 2019, sulla base dei punti raccolti nel periodo di selezione dal 1° gennaio fino al 12 maggio. Le formazioni italiane al via saranno 16, che si aggiungono alle 14 straniere già annunciate. Sarà poi presente anche una selezione mista, la cui composizione verrà comunicata nelle prossime settimane. Di seguito l’elenco ...

Sci alpino - le start list delle varie discipline : Dominik Paris leader nel supergigante : World Cup start list di Cdm maschile, Paris leader in supergigante e secondo in discesa In attesa di scoprire a fine maggio in occasione del “Fis Calendar Conference” di Cavtat-Dubrovnik i calendari della prossima stagione di Coppa del mondo, ricapitoliamo la situazione in campo maschile delle liste di partenza nelle varie discipline. La discesa registra la presenza in primo gruppo di Dominik Paris al numero 2 e Christof ...

Uno dei primi servizi di drone-taxi al mondo è opera di una startup italiana : Il drone è pronto sulla piccola piattaforma di decollo verticale. Basta sistemare le valigie nello spazio portabagagli, e prendere posto nelle due poltroncine per i passeggeri, una accanto all’altra. Si allacciano le cinture di sicurezza, i motori si accendono, e le otto eliche iniziano a tagliare l’aria. Tre, due, uno: il drone si alza, prende quota, e via, inizia il volo con i due passeggeri a bordo. Il pilota non c’è. O ...

Per queste 5 startup ambiente - salute e sostegno agli ultimi sono un chiodo fisso : Da sinistra verso destra, i portavoce di Xilinat (Messico), Tykn (Paesi Bassi), Syntoil (Polonia), Copia (Stati Uniti) e Speak (Portogallo) Amsterdam – È stato annunciato il 9 marzo, sul palco principale della conferenza The Next Web nei Paesi Bassi, il vincitore per il 2019 di Chivas Venture, il concorso internazionale per innovatori giunto quest’anno alla quinta edizione. Il primo premio questa volta è andato in Messico, con ...

Enel a Boston per attrarre le "startup" Usa dell'energia : New York Il 'modello Enel' di collaborazione con le migliori startup del mondo sbarca sulla East Coast degli Usa per portare avanti il binomio innovazione e sostenibilità. Enel ha inaugurato l'ultimo Innovation Hub a Boston presso il Greentown Labs, mossa con cui si ...

Perché le startup sono importanti per l'economia : In un’economia moderna la nascita delle startup, delle nuove aziende, è fondamentale. È infatti provato che, in media, l’1% delle startup più dinamiche sia responsabile della creazione del 40% dei nuovi posti di lavoro complessivamente generati in un anno: un fattore che dovrebbe spingere i governi a far nascere nuove startup piuttosto che focalizzarsi sul salvataggio dei business tradizionali.Dalla nota ricerca ...

Traveller 5 edizione : il kickstarter per una versione riveduta - corretta e ampliata del gioco : ... 3 volumi in copertina rigida, il materiale in formato digitale, uno speciale raccoglitore, carte da gioco, un CD, o una chiave USB, con tutto le regole, un audiobook ambientato nel mondo di gioco e ...

Pmi : operativi nuovi Pir - agevolazioni per start up e imprese innovative : Roma, 8 mag., AdnKronos, - E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo firmato dal ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che rende pienamente operativi i nuovi Pir, Piani Individuali di Risparmio,. La novità, introdotta dalla legge di Bilancio 2019, è legata al fatto che le agevolazioni fiscali ...

Dalle staminali alla stampa 3D : le ricette per la carne 'alternativa' di 4 startup : A Seeds&Chips presenti espositori specializzati in forme alternative alla carne. Dalle versioni vegetariane e vegana alla bistecca creata partendo Dalle cellule staminali. Ecco le innovazioni ...

A Bolzano un’ex acciaieria sforna startup e tecnologie per l’ambiente : Foto Ivo Corrà | IDM Südtirol / Alto Adige In passato è stata un’acciaieria. Oggi l’area di Noi Techpark, parco tecnologico finanziato per oltre 120 milioni di euro dalla Provincia autonoma di Bolzano, ospita imprese e centri di ricerca che progettano il futuro. “Qui ospitiamo 500 tra ricercatori e innovatori. E hanno sede una trentina di startup”, spiega a Wired Giuseppe Salghetti, responsabile della comunicazione della struttura, ...

Dalle staminali alla stampa 3D : le ricette per la carne “alternativa” di 4 startup : La carne alternativa della startup russa Greenwise (foto: Greenwise) Di cosa parliamo quando parliamo di carne alternativa? Per scoprirlo basta farsi un giro tra gli stand di Seeds&Chips, la 4 giorni dedicata all’innovazione applicata al cibo, fino al 9 maggio alla Fiera di Milano. Di barbecue in giro non se ne vedono, ma fanno capolino tutte le possibili alternative alla bistecca, messe sul piatto dagli scienziati alimentari per rispondere ...

Foodtech - ora i colossi del cibo chiedono aiuto alle startup per evolvere : Carrello della spesa (Getty Images) A guardare i dati di mercato, i manager dell’industria dei dolci potrebbero dormire tra due guanciali. Secondo un’analisi del centro studi statunitense Allied market research, i ricavi del settore cresceranno fino al 2022 al ritmo di un +3,4% annuo, raggiungendo quota 232 miliardi di dollari. Ma ad alcune condizioni: che le aziende innovino i prodotti, trovino nuove combinazioni di gusti, fragranze e sapori, ...