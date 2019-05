Xiaomi Mi MIX 3 5G arriva ufficialmente in Italia a 699 euro | è il primo smartphone 5G

Straripante lo Xiaomi Mi MIX 4? Sicuramente - ma così è troppo : Sono emerse nuove indiscrezioni sul conto dello Xiaomi Mi MIX 4, il top di gamma per eccellenza del brand cinese, alla cui presentazione mancano ancora diversi mesi (in genere la nuova generazione vede la luce in autunno). Come riportato da Mukul Sharma di 'SlashLeaks', le specifiche che si segnalano negli ultimi rumors appaiono alquanto esagerate, tanto da indurci a pensare possano essere state appositamente gonfiate, e quindi non corrispondere ...

Xiaomi Mi MIX 4 avvistato con specifiche tecniche esagerate. Sarà vero? : Le possibili caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 4 trapelano grazie a un'immagine, anche se le specifiche sembrano davvero esagerate. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 avvistato con specifiche tecniche esagerate. Sarà vero? proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2 riceve Android 9 Pie con MIUI 10 9.5.9 a partire dalla Cina : La versione 9.5.9 di MIUI 10 per Xiaomi Mi MIX 2 destinata al mercato cinese porta in dote l'atteso aggiornamento ad Android 9 Pie. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2 riceve Android 9 Pie con MIUI 10 9.5.9 a partire dalla Cina proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi mostra Android Q e la connettività 5G con Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 3 5G : Google ha rivelato un elenco di 21 partner che adotteranno la nuova versione di Android Q e tra essi vi è Xiaomi con gli Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 3 5G L'articolo Xiaomi mostra Android Q e la connettività 5G con Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 3 5G proviene da TuttoAndroid.

Reali benefici dello Xiaomi Mi MIX 3 5G : velocità della nuova rete : Ormai saranno in tanti gli appassionati di tecnologia a valutare l'acquisto di uno smartphone 5G: lo Xiaomi Mi MIX 3 5G sarà tra i primi ad essere resi disponibili sul mercato, ma i vantaggi associati saranno tali da giustificare la spesa? Ha provato a dare una risposta alla domanda il VP dell'OEM cinese, Wang Xiang, pubblicando su Twitter un video che vede in azione proprio il device sopra menzionato, mentre è alle prese con la riproduzione di ...

Android Q beta è pronto al download per OnePlus 6T - 6 - Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 3 5G : ecco ciò che c’è da sapere : OnePlus e Xiaomi hanno rilasciato le beta di Android Q per i loro top di gamma: ecco i dettagli per OnePlus 6T, OnePlus 6, Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi MIX 3 5G L'articolo Android Q beta è pronto al download per OnePlus 6T, 6, Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 3 5G: ecco ciò che c’è da sapere proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi annuncia Android Q Beta 3 per Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 3 5G : Anticipando di qualche ora il keynote del Google I/O 2019, Xiaomi annuncia la disponibilità di Android Q Beta su Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 3 5G. L'articolo Xiaomi annuncia Android Q Beta 3 per Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 3 5G proviene da TuttoAndroid.

In edizione 5G lo Xiaomi Mi MIX 3 ed il Huawei Mate 20 X : i dettagli : State pensando di comprare prossimamente uno smartphone 5G (ecco quanto potrebbero costare in generale) ma non avete ancora individuato quale? Le alternative sono ancora poche per la verità, ma presto se ne aggiungeranno di altre, tra cui le rispettive versioni 5G dello Xiaomi Mi MIX 3 e del Huawei Mate 20 X. La coppia dovrebbe sbarcare in Europa molto presto, a partire dalla Svizzera. Lo ha rivelato in queste ore proprio il gestore Sunrise. Il ...

Smartphone Android in offerta oggi 30 aprile : Huawei Mate 20 Lite - Motorola Moto G7 Plus - Samsung Galaxy S10 - Xiaomi Mi MIX 2S e altri : Il mercato degli store online è in continuo fermento e il pomeriggio di oggi porta con sé un’altra carrellata di offerte che riguardano il panorama Android. Sono cinque gli Smartphone il cui street price è continuato a scendere in queste ultime settimane: Xiaomi Mi Mix 2S, Huawei Mate 20 Lite, Motorola Moto G7 Plus, Samsung Galaxy S10 e Note 9. La migliore offerta ha come protagonista Huawei Mate 20 Lite, […] L'articolo Smartphone Android ...

Xiaomi Mi MIX 3 5G e Huawei Mate 20 X 5G debutteranno il 2 maggio in Svizzera : Sarà l'operatore mobile svizzero Sunrise il primo al mondo a proporre Xiaomi Mi MIX 3 %G e Huawei Mate 20 X 5G L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 5G e Huawei Mate 20 X 5G debutteranno il 2 maggio in Svizzera proviene da TuttoAndroid.

La funzione DC Dimming arriverà a giugno su Xiaomi Mi 8 e Mi MIX 3 : Lin Bin, presidente di Xiaomi, conferma che la funzione DC Dimming arriverà entro giugno anche su Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi MIX 3. L'articolo La funzione DC Dimming arriverà a giugno su Xiaomi Mi 8 e Mi MIX 3 proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 15 aprile : HONOR View20 - Xiaomi Mi Mix 2 - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy S10e e altri : oggi sono in offerta HONOR View20, Xiaomi Mi Mix 2, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S10e e Galaxy Note 9. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 15 aprile: HONOR View20, Xiaomi Mi Mix 2, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S10e e altri proviene da TuttoAndroid.

Lo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe essere flessibile : rivelazione inattesa : potrebbe anche essere lo Xiaomi Mi MIX 4 lo smartphone pieghevole del produttore cinese, di cui si è a lungo parlato in termini piuttosto lusinghieri, come riportato da 'gizchina.com'. L'idea arriva da Alipay, su cui sono di recente comparsi alcuni top di gamma del settore: OPPO Reno, Huawei Mate X, Huawei P30 e lo Xiaomi Mi MIX 4. L'immagine che accompagna le descrizioni dei portabandiera indica che il device disporrà di un doppio schermo ...

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe essere l’atteso smartphone pieghevole di questo produttore : Stando ad una nuova indiscrezione, lo smartphone pieghevole di Xiaomi potrebbe essere lo Xiaomi Mi MIX 4 e una sorta di conferma arriva dalla piattaforma Alipay L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe essere l’atteso smartphone pieghevole di questo produttore proviene da TuttoAndroid.