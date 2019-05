Nicola Zingaretti: “Governo è come Mark Caltagirone, litigano ma non esiste” (Di lunedì 20 maggio 2019) Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, attacca il governo ironizzando sulla figura di Mark Caltagirone, il presunto imprenditore che avrebbe dovuto sposare Pamela Prati: "L'esecutivo mi sembra un po’ come Mark Caltagirone. Stanno lì, litigano, ma poi quando si tratta dei problemi delle persone non fanno niente. In realtà non c’è".



