Motori – Premio ‘Barsanti & Matteucci’ | Bosch e il suo impegno per la mobilità a zero

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il riconoscimento, istituito nel 2000, premia chi si è distinto nel campo dell’ingegneria automobilistica. Da più di 130 annipromuove il suoattraverso tecnologie e innovazioni all’avanguardia Sabato 18 Maggioè stata insignita del “Internazionale Barsanti; Matteucci”. Giunto alla sua 20esima edizione, questo prestigioso riconoscimento è stato istituito per ricordare gli inventori del motore a scoppio Eugenio Barsanti e Felice Matteucci e premia ogni anno chi si distingue nel campo dell’ingegneria automobilistica. Promosso dal Comune di Pietrasanta, dal Rotary Club Viareggio Versilia e con il patrocinio dell’Università di Pisa, ilvuole essere un riconoscimento per quanti continuano a sviluppare i mezzi a motore confrontandosi con le nuove sfide di consumi energetici e dell’inquinamento e per coloro che hanno reso famoso il mezzo ...

