agi

(Di lunedì 20 maggio 2019) Sono le parole di chi è stanco e non ne può più di questo logorante tira&molla dei 5 Stelle – alleati si fa per dire – quella rilasciata a La Stampa di Torino dal sottosegretario Giancarlo, plenipotenziario degli uffici di Palazzo Chigi e uomo forte. Già dal titolo e dall'occhiello, che ne riassumono taglio e tenore: “Conte non è più sopra le parti e i 5 Stelle ci fanno opposizione” tanto che “Il governo è fermo da 20 giorni”. E così “nell'esecutivo non riusciamo più a fare un ordine del giorno” dice a poche ore dall'avvio di un Consiglio dei ministri sul disegno di legge Sicurezza bis e sulla Famiglia incerto quanto in forse nella sua efficacia. La politica oggi? “Va dove la porta Salvini, solo lui ha scritto qualcosa in questa fase storica”. Laè dunque sotto assedio? “Salvini è stato visto come un pericolo e le bombe arrivano da tutte le parti. Se ...

fisco24_info : I sassolini che Giorgetti ha tolto dalle scarpe della Lega: Sono le parole di chi è stanco e non ne può più di ques… - Rossana7336 : @autonomia_op @Nikkio48 @Gladys82012839 Per togliersi i piccoli sassolini ci siamo trovati i chiodi nelle scarpe!!!… - coQua_ine : Sto processo sta diventando talmente ridicolo che alla fine tireranno fuori la bilancia e i sassolini. #UnGiornoinPretura -