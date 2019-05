Da Figc e Serie A alternativa a Super Champions

Figc - i criteri per i ripescaggi dalla Serie D alla Serie A : Figc regole ripescaggi – Il Consiglio federale tenutosi nella giornata di ieri, tra le altre cose, ha anche stabilito le modalità per i ripescaggi nei campionati professionistici. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, saranno queste le regole da seguire nel caso in cui, al 24 giugno, si dovessero liberare dei posti nei vari tornei. Per […] L'articolo Figc, i criteri per i ripescaggi dalla Serie D alla Serie A è stato realizzato da ...

Serie B : scontro Lega B-Figc sui play out - da Palermo accuse sul conflitto d'interesse : In Serie B, siamo al caos totale tra ricorsi, accuse, comunicati e pesanti illazioni, dopo la decisione del Tribunale Federale di retrocedere il Palermo in Serie C e l'altrettanto discutibile decisione del Consiglio di Lega di Serie B di non far disputare i play out. I quotidiani sportivi nazionali di oggi 15 maggio dedicano ampio spazio alle vicende della Serie cadetta, il Corriere dello Sport pubblica uno spazio al presidente della Lega Balata ...

Figc - la proposta rivoluzionaria di Gravina : “Playoff e playout in Serie A”. Poi bacchetta Il consiglio direttivo della Lega di B : La proposta di Gravina per la Serie A Il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto al forum del Corriere dello Sport ‘Il calcio che vogliamo’, ha voluto proporre la sua idea per contrastare la crisi del calcio italiano. Ecco quanto ha dichiarato: «Il nostro sistema sta vivendo una crisi che ha bisogno non tanto di regole ma di un nuovo cambiamento. Deve cambiare verso. In maniera molto provocatoria, avevo parlato ...

Il Tribunale Figc sentenzia : Palermo all’ultimo posto e retrocessione in Serie C - ma occhio ai ricorsi : Arriva la batosta per il Palermo, retrocessione in Serie C sentenziata dal Tribunale federale, ma siamo solo al primo grado della giustizia sportiva retrocessione all’ultimo posto della classifica del campionato di Serie B appena concluso, quindi in Serie C. E’ questa la sanzione decisa nei confronti del Palermo dal Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, per l’illecito amministrativo che ...

Palermo - procura Figc chiede la serie C : 14.24 Ultimo posto in classifica con conseguente retrocessione in serie C.E' questa la richiesta del procuratore federale Giuseppe Pecoraro nei confronti del Palermo al processo al tribunale federale nazionale per presunto illecito amministrativo tra il 2014 e il 2017 al fine di ottenere l'iscrizione al campionato. Cinque anni di inibizione con richiesta di preclusione è invece la richiesta nei confronti dell'ex patron Zamparini. Stessa ...

Serie C - il Matera non vuole scomparire : il Sindaco scrive alla Figc : Tantissime difficoltà, sfociate poi con l’esclusione dal torneo. Il Matera ha vissuto un anno davvero complesso dal punto di vista calcistico. Un inizio di campionato incerto, culminato con l’esclusione dal girone C di Serie C e il serio rischio di scomparire. E così il Sindaco della città lucana, Raffello De Ruggieri, ha inviato una lettera formale al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per annunciare la volontà del ...

Serie A e polemiche arbitrali : il richiamo alla calma del presidente della Figc! : Serie A sembra far rima con polemiche arbitrali, ad ogni finale di stagione che si rispetti vi sono sospetti e critiche “Ogni anno man mano che si arriva alla fase finale del campionato e la posta in palio si fa importante le tensioni aumentano. Due settimane fa c’è stato un incontro a Milano fra dirigenti, allenatori, capitani e arbitri, ci sono stati dei chiarimenti e il clima si è un po’ più stemperato. Mi auguro ...

Serie B - UFFICIALE : ricorso del Foggia contro la Figc per la penalizzazione : ... comma 5, CGS CONI; nel merito, in via principale, accertato e dichiarato il vizio di non conformità della decisione impugnata al principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport, ...

Serie A - buu a Kean : il caso in Procura Figc per ulteriori accertamenti. Sette squalificati per un turno : Il giudice sportivo ha girato alla Procura federale della Figc il caso dei 'buù razzisti ai danni di Matuidi e Kean durante Cagliari-Juventus per 'accertamenti istruttori supplementari, riservandosi ...

Figc - Gravina : “Problemi con i calendari. La Serie A potrebbe finir prima” : FIGC – Problemi in FIGC in merito ai calendari della prossima stagione. Gabriele Gravina, presidente dalla FIGC, ha parlato delle nuove disposizioni in merito al campionato italiano. Si partirà il 24 agosto, si chiuder il 24 maggio del 2020. Occhio però perchè la fine del prossimo campionato si potrebbe anticipare come già fatto dagli altri […] More