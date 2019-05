Cdm ad alta tensione | Conte | «Dubbi del Colle sul Decreto sicurezza bis» | Salvini | «Dimmi

Il Cdm di lunedì rischia di saltare Governo - tensione sempre più alta : Ormai nel Governo siamo alla resa dei conti. Le tensioni di questi giorni legate alla campagna elettorale per le Europee del 26 maggio potrebbero esplodere all'inizio della settimana prossima, tanto che il Consiglio dei ministri di lunedì 20 maggio rischia addirittura di saltare. Il primo punto di scontro è sicuramente il Decreto Sicurezza bis messo a punto nei giorni scorsi... Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio - il piano kamikaze per evitare Salvini fino al voto : così saltano tutti i Cdm : Quel che c'è di vero nell'ultimo attacco di Luigi Di Maio a Matteo Salvini è che da giorni i vertici del governo non si riuniscono, né sembra ci sia alcuna intenzione da parte sia della Lega sia del M5s di rivedersi a breve. Salvini non avrebbe alcuna voglia di ritrovarsi nella stessa stanza con Di

Cdm ad tensione alta - Conte irritato : 23.46 Toni accesi e irritazione del premier Conte,per la 'prova di forza' del vicepremier, Salvini, che ha annunciato lo stralcio dal dl crescita del cosiddetto 'Salva Roma'. Lo riferiscono fonti autorevoli di governo. Alla riunione del CdM, in corso dalle ore 20, ha preso parte anche il vicepremier Di Maio, in precedenza assente per registrare una trasmissione tv. Al centro della discussione la norma sulla gestione del debito di Roma che ha ...

Cdm ad alta tensione - Conte irritato : 23.46 Toni accesi e irritazione del premier Conte,per la 'prova di forza' del vicepremier, Salvini, che ha annunciato lo stralcio dal dl crescita del cosiddetto 'Salva Roma'. Lo riferiscono fonti autorevoli di governo. Alla riunione del CdM, in corso dalle ore 20, ha preso parte anche il vicepremier Di Maio, in precedenza assente per registrare una trasmissione tv. Al centro della discussione la norma sulla gestione del debito di Roma che ha ...

Di Maio assente in Cdm - salta il Salva Roma. Salvini : stralcio concordato con chi c'è : «Il Salva Roma è fuori dal dl crescita. Ci sarà provvedimento ad hoc per tutti i comuni». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, arrivato a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri. Alla...

Def approvato in Cdm - ma è rissa : salta la conferenza stampa. Matteo Salvini : "Sono soddisfatto" : Il Consiglio dei ministri ha approvato il Def, dopo mezz'ora di riunione. dove l'aria sarebbe stata tesissima. Tanto che è saltata la conferenza stampa conclusiva. La ragione? Secondo alcune fonti di governo M5s, come spiegato dall'Adnkronos, ci sarebbero dei malumori sul tema dell'Iva. Come scrive