Bonolis su Conte | ' È come se mi preoccupassi dei fidanzati precedenti di mia moglie'

(Di lunedì 20 maggio 2019) La sconfitta per 1-4 contro il Napoli mette un po' a rischio la qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League, anche se basterà una vittoria nell'ultima giornata di campionato in casa contro l'Empoli per avere la certezza di approdare alla massima competizione europea. Nel frattempo continuano a rincorrersi le voci relative ad un avvicendamento sulla panchina nerazzurra al termine di quest'annata, nonostante l'amministratore delegato Marotta anche nel prepartita della sfida del San Paolo abbia ulteriormente confermato la fiducia della società nei confronti di Luciano Spalletti. Le ultime indiscrezioni parlano ancora di un imminente accordo tra il club di Suning e Antonio, e sulla vicenda è intervenuto anche il presentatore Paolo, noto tifoso interista. Questi non ha nascosto che gradirebbe un approdo all'Inter del tecnico pugliese, liquidando i dubbi sul suo ...

