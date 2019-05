Angolo libri; Pasolini | le borgate e il calcio

lanotiziasportiva

(Di lunedì 20 maggio 2019) Mi é capitato di leggere da poco un magnifico libro: Ilsecondo, scritto da Valerio Curcio ed edito da Aliberti Gruppo Editoriale.Sapere che vi sianoche hanno a che fare con ilcosì ben scritti, così curati e con una ricerca di informazioni e di fonti enorme dietro, non può che fare piacere a chi, come me, da sempre cerca di promuovere la letteratura sportiva, andando però spesso a scontrarsi conscritti tanto per essere scritti e pubblicati da editori che ricevono il manoscritto e lo immettono sul mercato, senza preoccuparsi minimamente della revisione e dell’editing. Vorrei ricordare a questi editori che il mercato editoriale é giá saturo oltre misura, e l’iniettare continuamentepoco o per nulla curati non ha altro effetto che andare a rendere invisibili altri titoli che invece meriterebbero di ricevere visibilitá, menzioni e ...

