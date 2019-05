Simonetta Martone | Lanciai Belen | nessuno stilista voleva vestirla La tv non mi

blogo

(Di domenica 19 maggio 2019) Vent’anni. Come il tempo passato dal momento in cui il nostro racconto si è interrotto, ma anche il titolo della seconda trasmissione checondusse sotto la guida di Michele Guardì. “Il programma ripercorreva la storia della televisione italiana – ricorda a TvBlog – facevo coppia con Andrea Roncato e indossavo meravigliosi vestiti originali appartenuti a Mina, Raffaella Carrà, Gina Lollobrigida e Silvana Mangano”.A pochi mesi dall’ingresso nel nuovo millennio, allasi aprirono le porte del pomeriggio di Raiuno. L’approdo sulla rete ammiraglia le consentì di tornare al primo grande amore: l’informazione. Prima, l’approfondimento quotidiano curato dalla redazione del Tg1, andava in onda tra Solletico e In bocca al lupo, quando ancora quella fascia non era occupata da La vita in diretta. “Condivisi l’esperienza con Filippo Gaudenzi, un vero signore. Furono ...

