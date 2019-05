Playoff Serie A Basket – Venezia parte col piede giusto | Trento ko sotto i colpi di Haynes

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona fatica ma supera una combattiva Trieste - Venezia vince in rimonta su Trento : Fattore campo rispettato nelle due sfide odierne dei quarti di finale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket. Cremona e Venezia cominciano entrambe con il piede giusto nelle Serie rispettivamente contro Trieste e contro Trento conquistando il successo al termine di due incontri equilibrati ed avvincenti, caratteristica ricorrente in queste prime partite andate in scena nel fine settimana. Sfida equilibrata e appassionante quella tra ...

Serie D - i risultati della Poule Scudetto e dei Playoff : risultati Serie D- Si sono giocate importanti partite della quarta divisione nazionale valide sia per la Poule Scudetto sia per i Playoff. I risultati. Poule Scudetto, risultati GIRONE 1 Lecco-Arzignano 2-1 Riposa: Como Classifica: Lecco 3; Arzignano, Como 1 punto. Poule Scudetto, risultati GIRONE 2 Pergolettese-Pianese 2-1 Riposa: Cesena Classifica: Cesena, Pergolettese 3 punti; Pianese 0. Poule Scudetto, risultati GIRONE 3 Avellino-Bari ...

VIDEO Playoff NBA 2019 : Steph Curry ed i Warriors non lasciano scampo ai Blazers e volano sul 3-0 nella serie : Chi diceva che senza DeMarcus Cousins e Kevin Durant i Golden State Warriors avrebbero fatto fatica? I bi-campioni in carica, invece passano per 110-99 anche in gara-3 a Portland e mettono in chiaro le cose, sia nella serie che ora conducono per 3-0, sia al resto della NBA, ribadendo che vogliono il terzo titolo di fila. Chi li potrà fermare, dunque? Forse solo loro stessi, nonostante uno Steph Curry da 36 punti sempre più dominante. Per i ...

Basket - Playoff Serie A oggi : Cremona-Trieste e Venezia-Trento. Programma - orari - tv e streaming : La Serie A di Basket è arrivata nel suo momento più importante. Dopo le spettacolari prime due sfide di ieri, continuano i Playoff 2019 con le gare-1 dei quarti di finale, Cremona-Trieste e Venezia-Trento. Sarà subito una gara-1 importantissima per entrambe le Serie, che per questa prima fase sarà al meglio delle cinque partite. Cremona è reduce da una stagione strabiliante nella quale ha vinto la Coppa Italia e poi ha chiuso al secondo posto in ...

Serie B - Playoff : il Perugia lotta ma cede ai supplementari - il Verona vola in semifinale : Nella seconda gara del primo turno dei playoff di Serie B il Verona soffre ma alla fine vola in semifinale, dopo il 4-1 inflitto al Perugia di Nesta solamente dopo i tempi supplementari. Tra i veronesi in evidenza l'eterno Pazzini, che ancora una volta ha dimostrato tutta la sua classe, realizzando una doppietta nei minuti finali. Gli scaligeri affronteranno il Pescara Dopo la retrocessione del Palermo in Lega Pro sono partiti i playoff di Serie ...

Basket – Playoff Serie A : Sassari non lascia scampo a Brindisi - i sardi si impongono 89-73 in Gara-1 : La formazione sarda comincia benissimo la Serie contro Brindisi, imponendosi davanti al proprio pubblico in Gara-1 Comincia benissimo la Serie dei quarti di finale scudetto per Sassari, la formazione sarda infatti si impone in Gara-1 con il punteggio di 89-73 al termine di un match dominato in lungo e in largo. Primo quarto a completo appannaggio dei padroni di casa, che vanno avanti di sei per poi veder avvicinare i propri avversari fino ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Avellino sbanca subito Milano. Una Sidigas perfetta va sull’1-0 nella serie : La Sidigas Avellino realizza la prima sorpresa dei Playoff 2019. Straordinaria prestazione degli irpini, che espugnano il Forum per 82-74 e si portano 1-0 nella serie contro Milano. Alla gioia di Avellino, fa da contraltare la delusione dell’Olimpia, uscita tra i fischi dei suoi tifosi e che ora si trova già con le spalle al muro, visto che lunedì sarà obbligata a vincere gara-2. Strepitosa partita di Keifer Sykes, che chiude con una ...

Serie C - paura prima del turno di Playoff : raid vandalico - distrutta sede della società : Grande paura in vista del prossimo turno del campionato di Serie C, la stagione è entrata nella fase decisiva. Me nelle ultime ore si è verificato un raid vandalico nella sede dell’Arezzo calcio, distrutti computer e suppellettili, l’attacco si è verificato la scorsa notte e aveva come obiettivo gli uffici della società, sono stati presi di mira la segreteria dei direttori Ermanno Pieroni ed Emiliano Testini, rotti vetri, ...

Playoff NBA - ancora Bucks : 2-0 nella serie contro Toronto per Giannis e soci : Playoff NBA, i Bucks nella notte si sono portati sul 2-0 nella serie contro Toronto, serie che si sposterà adesso in Canada Playoff NBA, i Bucks raddoppiano. nella notte Milwaukee ha vinto sul parquet di casa gara-2 contro Toronto, portandosi sul 2-0 nella serie che adesso si sposterà in Canada. 125-103 in favore di Giannis Antetokounmpo e compagni, con il greco autore di 30 punti e 17 rimbalzi. 31 invece per Leonard sponda Toronto, ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Milwaukee si porta sul 2-0 nella serie di finale a Est contro Toronto : In gara-2 delle finali di Eastern Conference i Milwaukee Bucks si portano sul 2-0 nella serie sconfiggendo nettamente i Toronto Raptors per 125-103 grazie al solito Giannis Antetokoumpo, che inizia il match in maniera emblematica: sul primo possesso, rimbalzo d’attacco e schiacciata; sul secondo possesso, stoppata su Marc Gasol; sul terzo possesso, un’altra schiacciata. Il tutto in 51 secondi: i padroni di casa non molleranno mai la leadership ...