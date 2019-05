L’Olanda vince l’Eurovision Song Contest | Italia seconda con Mahmood

ilfogliettone

(Di domenica 19 maggio 2019) Duncan Laurence con 'Arcade' in gara per l'Olanda ha vinto l'edizione 2019 dell'Eurovisiona Tel Aviv. Al secondo posto l'con 'Soldi' diche e' stata battuta sul filo di lana del voto dopo essere stata per una buona parte della gara in testa. Al terzo posto si e' classificata la Russia con 'Scream' interpretata da Sergey Lazarev. L'Olanda ha guadagnato 492 punti, l'465 mentre la Russia 369. Tra il primo e il secondo il distacco e' stato di 27 punti. Polemiche invece per lo spettacolo di Madonna.Il numero messo in scena dalla star americana e con il quale ha lanciato un messaggio dal palco della finale dell'Eurovision a Tel Aviv: una bandiera israeliana sulla schiena di un ballerino e quella palestinese su quella di un' altra, con i due che si abbracciano al termine della canzone. Per la sua performance, la pop star americana ha scelto una versione ...

