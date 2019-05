Egitto | esplosione al passaggio di un bus turistico | 16 feriti

blogo

(Di domenica 19 maggio 2019) Almeno 16 turisti sono rimastiin un attentato in. A diffondere la notizia è stato il Governo egiziano che ha parlato di un bus investito da un'mentre transitava nelle vicinanze del nuovo Museo Egizio in costruzione a Giza, nella zona delle piramidi. Secondo fonti della polizia le persone che hanno riportato conseguenze sono in maggioranza straniere, ma per il momento non sono state fornite informazioni ufficiali circa la loro nazionalità. Secondo quanto riferito invece da Al Jazeera, isarebbero dieci egiziani e sette sudafricani.L'ordigno era stato piazzato sul ciglio della strada ed è stato fatto esplodere aldel bus. Si tratta del secondo attentato di questo tipo in pochi mesi nella stessa zona. Nel mese di dicembre un altro bus era stato investito da un'nell'area delle piramidi; in quel caso morirono 4 persone ed altre 12 ...

