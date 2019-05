Catiuscia Marini deve lasciare Zingaretti prova a reagire | ma la soluzione

huffingtonpost

(Di domenica 19 maggio 2019) Sul caso Umbria, Nicolaha davvero perso le staffe. Il suo atteggiamento pubblico resta mite, anche perché in pieno rush finale per la campagna elettorale non vuole mostrare sbavature rispetto allo stile mantenuto finora. Ma di fronte alla telecamere di Mezz’ora in più, ammette di essere “deluso, oltre che arrabbiato” per il comportamento di. “Ha commesso un grave errore politico”, è la sentenza senza appello del segretario dem per la sua Governatrice. E glielo dirà a quattr’occhi, anche se non oggi, fanno sapere i suoi. È in Umbria per appuntamenti pubblici a Foligno e Perugia - dove è stato accolto da un caloroso e prolungato applauso della platea - ma per vederla aspetterà invece che la presidente umbra recuperi dopo il malore e il ricovero in clinica. Laè ...

petergomezblog : Umbria, Il Pd respinge le dimissioni di Catiuscia Marini E anche la governatrice indagata vota per salvarsi . Zing… - ManlioDS : IO STO CON CATIUSCIA MARINI! In un #PD che non ha mai cacciato nessuno nella sua storia, indagati, condannati e de… - petergomezblog : Catiuscia Marini, il consiglio dell’Umbria a maggioranza Pd respinge le dimissioni della presidente indagata. La go… -