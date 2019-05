AFC Champions League | Recap gironi a 90′ dal termine

lanotiziasportiva

(Di domenica 19 maggio 2019) AFCed analisi deia 90’ dal. Giochi quasi chiusi nei raggruppamenti dell’Asia occidentale.L’ultima giornata dell’AFCè ormai prossima e la situazione di alcuni(nello specifico A, B e C) sono già chiuse. Molto più interessanti le cose nei quattro raggruppamenti più orientali, dove a parte le prime posizioni (Luneng, Sanfrecce, Jeonbuk e Ulsan) tutti i giochi sono ancora aperti.Andiamo a dare un’occhiata veloce ai raggruppamenti e i futuri incroci. Vai al sito della AFCGirone AGià fatti i giochi per il passaggio del turno che vede qualificate Zob Ahan e Al Nasr., con l’ultimo match in Iran che servirà soltanto a stabilire le gerarchie. Al Zawraa e Al Wasl si giocano invece l’ultimo posto.Girone BAnche il raggruppamento B deve soltanto stabilire il suo dominatore, con l’Al Wahda del capocannoniere Leonardo nettamente ...