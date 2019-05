Abano Terme | trova portafogli con 7 100 euro e lo consegna ai carabinieri

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Un uomo di 56 anni ha rito uncon una cifra molto elevata al suo interno e senza ombra di dubbio lo hato ai. La vicenda si è verificata nella giornata di oggi e vede come protagonista un onesto cittadino trentino che si era recato ad(Padova) insieme alla propria moglie per andare a prendere la madre che siva presso una struttura per eseguire alcune terapie. Arrivato nella zona dei parcheggi presso il quartiere Monteortone, l'uomo ha notato uncaduto nell'asfalto e lo ha così raccolto. Al suo interno erano presenti diverse banconote, ma il signore non si è lasciato abbindolare dal denaro ed ha agito con completa onestà....

ASRomaomorte : RT @PellizzariGiano: Questo è appeso alla porta di un negozio ad Abano terme, molto chiaro l’avviso - PantheonVerona : Un 56enne trentino era andato a prendere la madre ad Abano Terme, dove ha trovato a terra un ricco portafogli.… - PellizzariGiano : Questo è appeso alla porta di un negozio ad Abano terme, molto chiaro l’avviso -