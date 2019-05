VIDEO – Tapiro d’oro per Allegri | “Basta Calcio | mi dedico all’amore Io paura di

forzazzurri

(Di sabato 18 maggio 2019) Juve,d’oro perd’oro per. L’ ormai ex tecnico della Juventus, pochissime ore dopo l’ addio ufficiale, è stato intercettato da Valerio Staffelli e ha pronunciato le prime parole da ex: “Sono stati cinque anni d’ amore meravigliosi. Cinque anni per me sono tanti!”, dice. Poi l’ inviato di Striscia la Notizia l’ ha incalzato sul suo sostituto a Torino: “Questo non lo so, uno bisogna che vada in panchina, non so chi. Comunque sceglieranno un grande allenatore perché la Juventus è una grande società”. Per il toscano, invece, c’è una vacanza all’orizzonte: “Ora vado un po’ al mare”. “Sei mesi per fare la squadra e poi via così? Ma cosa è successo?”, la domanda di Staffelli. L’allenatore risponde: “Come sei mesi? Sono cinque anni per fare la ...

MarcoCiprianoRF : RT @SuperflyVideo: Allegri il Tapiro - Mike04FC : RT @SuperflyVideo: Allegri il Tapiro - fedeocchia : RT @SuperflyVideo: Allegri il Tapiro -