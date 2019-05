Roma | aggredisce senzatetto con un estintore | arrestata guardia giurata

Roma - bosniaco picchia un cane per strada e poi aggredisce i carabinieri - arrestato : I carabinieri della stazione di Medaglie D'oro in Roma hanno arrestato martedì scorso, un 21enne di origine bosniaca, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per altri reati, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per maltrattamento di animali, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato accusato di avere picchiato un cane, non di sua proprietà in strada, sotto l'effetto di droghe. I ...