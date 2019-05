Potenza | recapita testa d' agnello al medico | arrestato commerciante

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Emanuela Carucci L'uomo è finito in carcere con l'accusa di tentata estorsione aggravata Un'intimidazione dai risvolti macabri. Unha minacciato unfacendoglire lamozzata di un. È accaduto in Basilicata a Senise, un Comune in provincia di. L'uomo è finito in carcere con l'accusa di tentata estorsione aggravata ai danni delche era ormai terrorizzato dalle continue minacce. Le ragioni di questi comportamenti sono riconducibili a ragioni personali, secondo gli inquirenti. L'uomo è statodai carabinieri che hanno eseguito un ordine di carcerazione del tribunale dinell'ambito di un'inchiesta della procura del capoluogo lucano. Le indagini sono partite proprio dopo il ritrovamento di una busta in plastica contenente lamozzata dell'animale nell'androne del palazzo del professionista. Insieme era ...