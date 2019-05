Pordenone | nel comune di Andreis non si trova un candidato sindaco | niente voto

ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) Che le poltrone facciano gola a molti è vero. Ma la regola non ha un valore assoluto. Non lo ha, almeno, ad, un piccolodella provincia di. Nessuno si èe quindi non ci saranno le elezioni, le schede, i partiti da votare. Il 26 maggio l’attuale primo cittadino, Romero Alzetta, 66 anni, uscirà di scena. E’ lui stesso a spiegarlo. “I residenti volevano undi: io sono di Montereale Valcellina e ho quindi deciso di farmi da parte. Il risultato è sotto gli occhi di tutti”. Si pretendeva una persona che fosse del paese di 250 anime. Ma la ricerca non ha dato alcun frutto. “Mesi fa ho annunciato che non sarei ridisceso in campo alla luce proprio di quanto si vociferava: la volontà popolare era una e l’ho accettata. Peccato che nessuno degli ultimi tre sindaci fosse die soprattutto che non ci sia traccia del tanto ...

