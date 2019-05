Più di 50 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare il weekend nel

Gestire i buoni pasto è Più facile con l’app iPasto : ipasto è un'applicazione che aiuta i dipendenti a semplificare la loro giornata lavorativa gestendo nel migliore dei modi i buoni pasto. L'app consente di impostare le regole manualmente oppure di selezionare quelle della propria azienda o ente se rientrano in quelle già registrate. Le impostazioni manuali permettono di specificare in quali giorni applicare le regole come orari di ingresso e uscita, numero di ore mattutine o pomeridiane e la ...

Ecco le classifiche delle app Più scaricate nel primo trimestre del 2019 : Secondo Sensor Tower l'applicazione più scaricata nei primi tre mesi del 2019 è stata WhatsApp, seguita da Messenger, TikTok, Facebook e Instagram L'articolo Ecco le classifiche delle app più scaricate nel primo trimestre del 2019 proviene da TuttoAndroid.

Internazionali d’Italia - il punto Più bello è di Del Potro : stop volley da applausi… anche da parte di Nole [VIDEO] : Internazionali d’Italia, un Del Potro parso in forma nonostante la lunga assenza dai campi quello visto ieri a Roma Internazionali d’Italia, Del Potro ha perso nella notte contro Djokovic al termine di un incontro fantastico, nel quale l’argentino ha avuto anche due match point. Del Potro è stato l’autore del punto più bello degli ultimi giorni, forse di tutto il torneo, una stop volley molto complicata da giocare, ...

Instagram cambia ancora : chiude l'app Direct e Più shopping su Esplora : Instagram è pronto per diventare il social di riferimento dello shopping. Se il futuro di Facebook è nella sfera privata di amici, gruppi e eventi (come ha ammesso Mark Zuckerberg durante la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori), Instagram deve accollarsi il compito di sostenere la baracca in termini di investimenti pubblicitari, puntando tutto sulle conversioni e meno sulla community tra gli utenti. Per questo il social sta ...

Sesso al primo appuntamento : gli uomini a cui sembra interessi meno - lo fanno di Più : Lo cantava Ferradini a inizi anni Ottanta: “Chi meno ama è più forte, si sa”. Lo ribadiva la Nannini con il suo bello che faceva il paio con impossibile nel 1986. Lo confermava mia nonna (e chissà quanti prima di lei!), che mi diceva (da) sempre: “In amor vince chi fugge”. Pare che non sia solo questione di saggezza popolare: in amore, o comunque al primo approccio, dimostrare disinteresse e distacco sembrerebbe, a sorpresa, un buon punto di ...

F1 - GP Gran Bretagna : la Pirelli sceglie la gamma Più dura per l’appuntamento di Silverstone. Favorirà la Ferrari? : La Pirelli ha resa nota la scelta degli pneumatici che saranno a disposizione dei team di Formula Uno, nel prossimo GP di Gran Bretagna, previsto sul circuito di Silverstone (14 luglio). Ebbene, il fornitore italiano ha optato per la gamma più dura delle mescole, vale a dire C1, C2 e C3 per ovviare alle problematiche legate ad un asfalto particolarmente impegnativo sugli pneumatici Le curve di media-alta velocità andranno ad incidere ...

Motori – Mille Miglia : le Alfa Romeo Più belle di tutti i tempi fanno tappa a Roma [FOTO] : Ieri la carovana della Mille Miglia ha disceso lo Stivale, da Milano Marittima a Roma, per il giro di boa della 37° rievocazione Prima ancora che un sole velato possa sorgere sull’Adriatico, la carovana si rimette in marcia. Il clima è mite e la stanchezza ancora non ha preso posto in auto: le condizioni ideali per raggiungere Roma, il giro di boa della Mille Miglia. Uno sguardo al road book ricorda che i chilometri non sono troppi, ...

Il Giappone inizia i test del treno Più veloce del mondo : https://www.youtube.com/watch?v=Bs4wLpsZNfI In Giappone, e per la precisione sui binari della rete ferroviaria che collegano le città di Aomori e Sendai, sono iniziati in questi giorni i primissimi test dell’Alfa-X, ovvero il nuovo gioiellino tecnologico nipponico di Jr-East attualmente indicato come il treno su rotaie più veloce del mondo. Il convoglio in questione, che potete vedere in movimento nel video qui sopra, chiaramente a una ...

Gli italiani vivono sempre Più a lungo ma invecchiano male. Un rapporto : Non diminuiscono negli italiani le abitudini nocive per la salute come fumo, sedentarietà e alimentazioni scorrette, ma in Italia si muore sempre meno, grazie soprattutto ai miglioramenti nell'assistenza sanitaria e ai traguardi della medicina moderna. Siamo, insomma, tra i Paesi più longevi, ma anche con più anni da vivere con malattie croniche e disabilità: la speranza di vita in buona salute è peggiore che in altri ...

Italiani fra i Più longevi d’Europa - ma ancora troppo in sovrappeso e continuano a fumare : Italiani fra i più longevi d’Europa, ma ancora troppo in sovrappeso, e non accennano a smettere di fumare anche se aumenta la propensione all’attività sportiva. Tuttavia i sedentari sono ancora molti: un esercito di oltre 22,4 milioni. Non a caso, il grande problema per il presente e per il futuro sono le cronicità che assorbono l’80% della spesa sanitaria. E’ quanto emerge dalla XVI edizione del Rapporto Osservasalute, ...

Torino : Fico - 'Appendino Più forte minacce e intimidazioni' : Roma, 15 mag. (AdnKronos) - "Chiara Appendino è più forte di tutte le minacce e di tutte le intimidazioni. Siamo tutti al suo fianco". Lo scrive su Twitter il presidente della Camera, Roberto Fico.

Come scegliere il rossetto Più adatto e come applicarlo al meglio : Il rossetto è uno dei più grandi alleati di bellezza di una donna, in grado ci cambiare non soltanto l’aspetto di un volto ma anche – e forse soprattutto – l’umore di chi lo indossa. Per la sua capacità di attirare gli sguardi sottolineando la mobilità della bocca e tutto il suo potenziale seduttivo, il rossetto va scelto e indossato con grande attenzione. La grandissima varietà di prodotti attualmente in commercio non rende le cose ...

Realtà Aumentata - un esperimento permette di vedere le città senza traffico e di apprezzarle di Più : Come sarebbero le città senza mezzi di trasporto che intasano le strade? Se l’è chiesto il programmatore Chris Harris, che ha messo a frutto le sue competenze per realizzare un’app capace di cancellare auto, camion, autobus e altro. Ovviamente la cancellazione è solo virtuale, ma l’esperienza dovrebbe essere comunque straniante. Le cose sono andate così: Harris ha deciso di dare un colpo di spugna (virtuale s’intende) a ...

Google vuole farti cancellare le app che non usi Più : (Foto: Pixabay) Molto spesso si mantengono sullo smartphone applicazioni scaricate anche anni prima e utilizzate per poco tempo o addirittura mai aperte. A proposito di questa pratica molto diffusa, molti utenti hanno segnalato di aver iniziato a ricevere notifiche da parte di Google Play Store, ossia negozio di contenuti per gli smartphone con sistema operativo Android, che invitavano gentilmente a rimuovere le app ormai inutilmente ...