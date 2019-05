NBA – Brooklyn Nets | si tenta il colpaccio in free agency | occhi puntati su Jimmy Butler

Mercato NBA – D’Angelo Russell vuole restare ai Brooklyn Nets ma… “è tutto un business” : D’Angelo Russell vorrebbe restare ai Nets, ma il suo rinnovo potrebbe non coincidere con i piani della franchigia di Brooklyn D’Angelo Russell è stato la guida carismatica e tecnica dei Brooklyn Nets, sorpresa della regular season, arrivati ai Playoff smentendo più di un pronostico. Con i 21 punti di media, 7 assist, 3.9 rimbalzi e il 44% dal campo messi insieme in stagione, D’Angelo Russell ha mostrato grandi ...

VIDEO Rissa nei playoff NBA : Philadelphia-Brooklyn con 4 espulsioni - finale per cuori forti : Incredibile Rissa negli ultimi due minuti della gara-5 tra Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. I padroni di casa hanno vinto e si sono qualificati alle semifinali di Conference da giocare contro Toronto ma il finale dell’incontro è stato macchiato dall’espulsione di due giocatori per parte: Greg Monroe e Jonah Bolden per Phila, Dzanan Musa e Rodions Kurucs per Brooklyn. Di seguito il VIDEO della Rissa tra i giocatori di Sixers e ...

Playoff NBA - Philadelphia-Brooklyn Gara-5 120-100 : Sixers padroni - Nets eliminati : Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets 120-100 Se c'è una cosa che non bisogna fare contro questi Philadelphia 76ers, è dare loro extra motivazioni per farti del male — fisicamente e spiritualmente. Lo ...

NBA - Brooklyn Nets - il tweet costa caro : 35mila dollari di multa a uno dei proprietari : Resta alta la tensione tra Brooklyn e Philadelphia, la più scoppiettante e incandescente tra le serie di questo primo turno playoff. E a seguito della rissa e delle polemiche di gara-4 " vinta dai ...

Playoff NBA : a Brooklyn cercano il 'tiro scomparso' di Ben Simmons : Ride bene chi ride ultimo. Ben Simmons lo sa e sarà stato il primo a sorridere dei cartelli affissi fuori dal Barclays Center, lasciati lì ad attenderlo dopo i primi due episodi della serie più ...

NBA Playoff - Philadelphia-Brooklyn 145-123 - serie sull'1-1 : Dopo il passo falso in gara-1, e i fischi del pubblico del Wells Fargo Center, i 76ers tornano in carreggiata nel secondo match di una serie decisamente scorbutica, prendendo possesso del match con un ...

Playoff NBA - Philadelphia-Brooklyn 145-123 : 51 punti in un quarto - i Sixers vincono gara-2 : Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets 145-123 Una risposta dei Philadelphia 76ers era attesa, e una risposta dei Philadelphia 76ers è arrivata. Dopo la brutta sconfitta in gara-1, gli uomini di coach Brett ...

Basket - play off NBA : Golden State stende i Clippers - vincono San Antonio - Brooklyn e Orlando : ROMA - Cominciano nel migliore dei modi i play off 2019 dell' Nba per gli Spurs che si aggiudicano per 101-96 la sfida inaugurale della serie sul parquet dei Denver Nuggets, nel primo turno della post-...

Basket - NBA Playoff 2019 : Belinelli e gli Spurs espugnano Denver. Gallinari sconfitto dagli Warriors. Colpi Brooklyn ed Orlando in gara-1 : Con quattro partite si sono aperti ufficialmente i Playoff NBA 2019. Non sono mancate le sorprese in questa prima giornata, con ben tre serie che hanno già subito il ribaltamento del fattore campo e con una sola vittoria casalinga, quella dei favoritissimi Golden State Warriors. Si parte, però, dal successo dei San Antonio Spurs in casa dei Denver Nuggets per 101-96. La squadra di Popovich, testa di serie numero sette, ha fatto subito valere la ...

NBA Playoff - Philadelphia-Brooklyn 102-111 in gara-1 : La postseason 2019 parte subito con una sorpresa, gentile concessione dei coraggiosi Nets che vanno a vincere con personalità a Philadelphia 111-102 . I 76ers recuperano Joel Embiid, in dubbio fino ...

NBA Playoff - Philadelphia-Brooklyn Gara-1 LIVE su Sky Sport NBA : Ed è una differenza che fa tutta la differenza del mondo, perché i 76ers sono una squadra completamente diversa quando c'è o non c'è il centro camerunense. L'All-Star dei padroni di casa è alle prese ...

NBA Playoff - il tabellone : via sabato con Philadelphia-Brooklyn : Detroit alla postseason, Charlotte eliminata. Warriors per Gallinari, Nuggets per Belinelli. E l'incrocio tra Golden State e Houston possibile già al secondo turno. Sono gli ultimi verdetti della ...

NBA - Houston da record. Warriors primi a Ovest - Brooklyn e Orlando ai play off : ROMA - La regular season NBA volge a termine e nella Eastern Conference c'è ancora un posto a disposizione per i play off. Rimangono in corsa Detroit , Charlotte e Miami , mentre si assicurano il ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Aprile) : Golden State numero uno ad Ovest - Brooklyn ed Orlando ai playoff : Sono ben quattordici le partite della notte NBA. Per il quarto anno consecutivo i Golden State Warriors vincono la Western Conference, assicurandosi il fattore campo nei playoff fino alle Finals. Decisiva è stata la netta vittoria contro i Los Angeles Clippers per 131-104, dove il migliore è stato Steph Curry con 27 punti a referto. I Clippers hanno lasciato a riposo Danilo Gallinari per un problema alla caviglia ed ora Los Angeles è scesa ...