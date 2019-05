MotoGp – Miller soddisfatto a Le Mans | “ieri abbiamo raccolto più ghiaia di un acquario”

sportfair

(Di sabato 18 maggio 2019) Le sensazioni di Jackal termine delle qualifiche del Gp di Francia: le parole dell’australiano del Team Pramaco dopo il terzo posto di LeSono andate in scena oggi pomeriggio le qualifiche del Gp di Francia: Marc Marquez ha conquistato la sua 55ª pole position, lasciandosi alle spalle le Ducati di Petrucci e. Una seconda fila tutta italiana a Le, con Dovizioso quarto, seguito da Valentino Rossi e Morbidelli. LaPresse “Quando una volta hai successo, provi le gomme d’asciutto sul bagnato, tutti guardano a te e pensano che sarai il primo a rifarlo. Però ho visto un po’ quello che è successo nel Q1, prima guardavo i tempi delle Fp4, noi siamo rimasti ai boxe tutto il tempo, chi girava con le gomme da bagnato è rimasto sul 39. Io nelle Fp3 ho fatto un 42 alto, farlo in quelle condizioni, quando pioveva tanto, non era facile. Per fare 1 e ...

McLarenBlogF1 : #?MotoGp Francia: in pole Marquez davanti a Petrucci e Miller - VbHnzenm1PGrTv1 : RT @box_repsol: #FrenchGP #MotoGP #Q2 ?? 1 #MM93 1:40.952 ???? 2 Petrucci +0.360 3 Miller 4 Dovi 5 Rossi 6 Morbidelli 7 Nakagami 8 #JL99 9 A.… - SkySportMotoGP : ? Problemi alla moto per #Mir in FP3 ???? @jackmilleraus lo riaccompagna ai box ?? I precedenti ?… -