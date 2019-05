LIVE Sassari-Brindisi 25-19 | Gara-1 play-off basket in DIRETTA | primo quarto di intensità

LIVE Würzburg-Dinamo Sassari - Finale Europe Cup 2019 in DIRETTA : i sardi si giocano il trofeo! Da difendere il +5 dell’andata : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ritorno della Finale di FIBA Europe Cup 2018-2019 tra s.OLIVEr Würzburg e Dinamo Sassari. Si riparte dall’89-84 in favore degli uomini di Gianmarco Pozzecco maturato all’andata: un vantaggio di cinque punti che andrà difeso in un’arena che nessuno riesce a violare, in chiave Europea, dallo scorso ottobre. Soltanto una volta i bavaresi hanno dovuto rimontare uno ...

s.OLIVEr Würzburg-Dinamo Sassari - Finale Europe Cup 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : 40 minuti per il destino: la Dinamo Sassari si gioca, in trasferta, il successo nella Finale di ritorno di FIBA Europe Cup 2018-2019, facendo visita al s.Oliver Würzburg. All’andata la formazione sarda ha prevalso su quella bavarese con il punteggio di 89-84, con una spettacolare prestazione di Rashawn Thomas e un ottimo apporto, soprattutto nel Finale, di Marco Spissu e Achille Polonara. In caso di successo degli uomini di Gianmarco ...

VIDEO Dinamo Sassari-s.OLIVEr Würzburg 89-84 - highlights e sintesi della partita. Rashawn Thomas trascina i sardi alla vittoria nella finale d’andata : Il primo capitolo della finale di FIBA Europe Cup va alla Dinamo Sassari: 89-84 il punteggio conclusivo contro i tedeschi del s.Oliver Würzburg. Al PalaSerradimigni la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco è protagonista di una buona prova, con Rashawn Thomas a fare da trascinatore con un grandissimo primo tempo e con 27 punti, mentre a dare una spinta decisiva ci pensano Marco Spissu e Achille Polonara, protagonisti di un grande finale di ...

LIVE Dinamo Sassari-s.OLIVEr Würzburg - Finale Europe Cup basket in DIRETTA : 89-84 - i sardi portano a casa la gara d’andata! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata della Finale di FIBA Europe Cup tra Dinamo Sassari e s.OLIVEr Würzburg, primo dei due capitoli di un confronto che terminerà nel primo giorno di maggio. Per la seconda volta consecutiva la Finale della seconda competizione Europea organizzata dalla FIBA vede in campo una formazione italiana. Dopo che lo scorso anno si erano affrontate Venezia e Avellino, questa volta è la squadra di ...

Sassari-s.OLIVEr Würzburg - Andata Finale Europe Cup 2019 : programma - orario - tv e streaming : Comincia dalla Sardegna l’ultimo atto della FIBA Europe Cup: la Dinamo Sassari rinnova l’appuntamento con un’italiana in Finale, solo che in quest’occasione non c’è un derby, ma il confronto con i tedeschi del s.Oliver Würzburg. Per certi versi, in realtà, un derby in piccolo c’è, ma tra due ex compagni di squadra oggi allenatori delle rispettive squadre, Gianmarco Pozzecco e Denis Wucherer, insieme ...

LIVE Olimpia Milano-Sassari - Serie A basket 2019 in DIRETTA : vantaggio sassarese a fine terzo quarto (59-66) : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari, match valevole per la 25a giornata della Serie A di basket. Cancellare la delusione europea e fare punti per i playoff. In questo modo le due squadre di apprestano a vivere il match del Forum, nell’ennesimo capitolo di una rivalità che ha acceso le ultime stagioni di campionato. Milano è reduce dalla delusione di Istanbul, con il ko contro ...

