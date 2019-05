Roma In via Tiburtina bici sotto un tir | morto il ciclista

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USICTE PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, SEMPRE IN ESTERNA, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO ALLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA E SALARIA, E, AVANTI, TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO ...

Roma - colpo in banca a Santa Palomba : portata via la cassaforte : Michela Cuppini Una banda composta da almeno 4 persone è entrata nell’istituto forzando l’uscita di sicurezza. Stesse modalità adottate pochi giorni fa in un’altra filiale a Pavona Rapinata una banca a Santa Palomba, nei pressi di Pomezia. E’ successo nella notte tra il 16 e il 17 maggio quando ignoti, dopo aver forzato una porta antipanico sul retro, sono entrati ed hanno asportato la cassaforte. Dalle prime ricostruzioni, pare che ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Rafael Nadal inarrestabile! Spazzato via anche Nikoloz Basilashvili : Dopo aver Spazzato via nella sessione diurna il malcapitato transalpino Jeremy Chardy, Rafael Nadal si ripete agli Internazionali d’Italia di tennis ed inaugura la sessione serale sul Centrale facendo il bello ed il cattivo tempo anche con il georgiano Nilìkoloz Basilashvili, testa di serie numero 14 del seeding, preso a pallate e mandato a casa in un’ora, con il punteggio di 6-1 6-0. Domani sfida ai quarti con il connazionale ...