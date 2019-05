Padova | si ribalta uno scuolabus ad Arquà Petrarca | feriti sette studenti

Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Si è sfiorata la tragedia oggi sulla strada provinciale 21, in provincia di, precisamente nei pressi di, dove unoche trasportava alcunisi è improvvisamenteto su un fianco, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, pare che il mezzo stesse affrontando un tratto di strada in discesa, e si sarebbe rovesciato mentre si apprestava ad affrontare un tornante. Alla guida del pulmino c'era un 50enne di nazionalità rumena, che subito dopo l'incidente si è dileguato nei campi circostanti, facendo perdere, almeno per qualche ora, le proprie tracce. Autista rintracciato Dopo circa due ore dall'incidente il conducente è stato finalmente rintracciato da una pattuglia dei carabinieri di Este. Si trovava sulla strada regionale 10. Vedendo i militari, secondo ...

