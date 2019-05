Minecraft festeggia il decimo compleanno con il nuovo gioco in realtà aumentata

gamerbrain

(Di venerdì 17 maggio 2019) Per celebrare ilanniversario della sua nascita,ha svelato ilmobile in realtàEarth”, giocabile su iOS e Android. Vivi nuove avventure: Con “Earth”, il giocatore potrà esplorare il mondo reale alla ricerca di blocchi, bauli o creature chiamate Tappables. Camminando, si imbatterà anche nelle “Adventures”, piccole porzioni di mondiin realtà, che trasformeranno il marciapiede in una miniera di diamanti o gli alberi del parco in nascondigli per scheletri pronti a fare qualche scherzetto. I giocatori raccoglieranno risorse, combatteranno le creature e acquisiranno punti esperienza per progredire nel. Colleziona, esplora e sopravvivi: “Earth” presenterà molte creature diVanilla ...

