Gatto ucciso a bastonate in aula davanti ai bimbi delle elementari

(Di venerdì 17 maggio 2019) “Quanto accaduto nella scuola primaria “Eugenio Montale” di Gioia Tauro è da annoverarsi tra le denunce più raccapriccianti che io abbia raccolto nel corso del mio mandato istituzionale”: lo afferma in una dichiarazione Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria. “La delegata degli Animalisti Italiani, Maria Antonia Catania – prosegue Marziale, mi ha testualmente scritto: “Un gattino si è introdotto in un’e il dirigente scolastico chiama il bidello per fare uscire il. Il bidello invece di cacciare ilha preso un bastone ed ha iniziato a bastonare l’animale, sino a farlo morire dopo un’ora di agonia. Il tutto sotto gli occhi attoniti dei… ilperdeva sangue dalla bocca, non oso pensare lo shock che hanno dovuto subire i. Una vera atrocità commessa con crudeltà e determinazione… non riesco ancora a ...

