Gatto ucciso a bastonate da un bidello davanti ai bimbi

(Di venerdì 17 maggio 2019) Aurora Vigne La scena raccapricciante ha avuto luogo nella scuola primaria "Eugenio Montale" di Gioia Tauro, in Calabria Haunagli occhi increduli dei bambini. È questo quanto accaduto nella scuola primaria "Eugenio Montale" di Gioia Tauro, in Calabria. A massacrare l'animale che si era introdotto in aula è stato proprio ildell'istituto. Una scena raccapricciante che avrà lasciato terrorizzati ipresenti. A denunciare l'accaduto è stata la delegata degli Animalisti Italiani Maria Antonia Catania al Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale, che l'ha poi resa nota. "Quanto accaduto nella scuola è da annoverarsi tra le denunce più raccapriccianti che io abbia raccolto nel corso del mio mandato istituzionale". Questa la ricostruzione fatta dalla delegata degli Animalisti: "Un gattino si è ...

