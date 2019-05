Gattino entra in aula | il bidello lo uccide a bastonate davanti ai bambini

repubblica

(Di venerdì 17 maggio 2019) E' accaduto alla primaria Eugenio Montale di Gioia Tauro. La delegata degli Animalisti italiani lo ha denunciato al Garante per l'infanzia della Regione che ha avvisato il ministero

