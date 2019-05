FCA What’s Behind | ricerca e sviluppo dietro le quinte

FCA What’s Behind : un documentario svela come vengono testate le auto del gruppo : Per la prima volta viene mostrato il "dietro le quinte" delle fasi di ricerca e di sviluppo delle auto mobili FCA: dai -40°C...

FCA presenta : “What’s Behind” la prima Docu-Serie del marchio Italo-Americano [GALLERY] : FCA presenta “What’s Behind” la Docu-Serie che mostra il dietro le quinte delle fasi di ricerca e di sviluppo delle sue automobili È stato presentato oggi FCA What’s Behind, il progetto cinematografico che racconta il dietro le quinte delle articolate fasi di ricerca e di sviluppo delle automobili targate FCA. Per la prima volta FCA apre le porte dei suoi centri presenti in tutto il mondo. Tutti gli appassionati ...