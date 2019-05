Depistaggio via D' Amelio | l' ex pentito | Così gli agenti mi spiegavano cosa

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Francesca Bernasconi Le dichiarazioni dell'ex, che rivelò falsi retroscena sulla strage: "Erano i poliziotti a suggerirmidire" "Erano tutti consapevoli che io non sapevo niente. I poliziotti mi dicevanodovevo dire ai magistrati e me lo facevano ripetere".Vincenzo Scarantino parla davanti ai giudici, nel processo sulsulle indagini della strage di via D', che vede imputati tre poliziotti, parte del gruppo investigativo "Falcone e Borsellino". Scarantino, ex collaboratore di giustizia, aveva rivelato particolari sulla strage che aveva portato alla morte del giudice Borsellino e di cinquedella scorta e che, anni dopo, si rivelarono false. "Io non ho mai fatto niente. Non c'entro con le stragi", ripete ora l'ex, che accusa i poliziotti di averlo indottrinato e costretto a parlare ai magistrati: "Se non combaciavano le ...

