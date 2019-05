Australia | la sorpresa è il Kakadu

gqitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) Quando Kath arriva, è ancora buio pesto. È la giovane, bionda e atletica guida - intensamente appassionata alla storia aborigena - della Wayoutbackn Safaris, la compagnia scelta per la prossima ricognizione nelPark. Un territorio grande come metà della Svizzera, abitato da sempre dalle popolazioni aborigene, dove “sempre” è una variabile calcolata tra i 40 a 65 mila anni, nel 2019 festeggia i suoi primi 40 come parco: per farlo, ha rilasciato su Google Street View alcune immagini a 360° dei suoi paesaggi, realizzate con l’aiuto dei Traditional Owner, e cioè la popolazione aborigena locale, i Bininj e Mungguy. Risultato: un viaggio “immersivo” che va dal punto panoramico di Nawurlandja Lookout, che si affaccia sull’Arnhem Escarpment, alle pitture rupestri nei siti di Ubirr e di Burrungkuy ...

aechate : MA CHE SORPRESA È L’AUSTRALIA OH #aus #ESCita #ESC2019 - AntonioDvx : RT @franz999999999: @AntonioDvx @claudioerpiu Ma queste risorse cornute, che ci stanno a fare??? Ma bliz a sorpresa non si possono fare???… - franz999999999 : @AntonioDvx @claudioerpiu Ma queste risorse cornute, che ci stanno a fare??? Ma bliz a sorpresa non si possono fare… -