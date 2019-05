Verdi | in Europa proporremo una riforma che non può più aspettare

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Immaginiamo che sia il 27 maggio e che ifossero (come pare molto probabile stando ai sondaggi) determinanti per una maggioranza forte al Parlamento europeo. Immaginiamo che siano diventati l’ago della bilancia della coalizione parlamentare creata per costruire una nuovainsieme a chi crede nella giustizia sociale e in un futuro economicamente sostenibile. Creata per scrollare gli europei da un detestato status quo. Quale sarebbe quindi la primache iproporrebbero? Ce ne sono varie, ma se dovessi scegliere oggi direi quella della fiscalità. Noivogliamo una tassazione moderna, giusta per tutti, senza la quale populismi e sovranismi pericolosi continueranno a raccogliere la rabbia e la disperazione delle classi medie e proponiamo misure efficaci che ci aiuteranno a ottenerla. Quando parliamo di fiscalità moderna abbiamo l’idea chiara di spostare le ...

