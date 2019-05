Trovata morta 19enne incinta scomparsa 20 giorni fa | “Le hanno strappato il bimbo dal

Roma - in un video l’aggressione alla donna Trovata morta il 2 maggio a Ponte Sisto : Gli ultimi istanti di vita di Imen Chatbouri immortalati in un video. Una telecamera di videosorveglianza riprende l’aggressore dell’ex atleta tunisina, trovata morta il 2 maggio sulla banchina del Tevere, mentre attraversa la strada su Lungotevere, si ferma un attimo vicino a un’auto in sosta e poi si dirige verso la vittima, appoggiata con i gomiti al parapetto del Lungotevere. Proprio in quegli istanti l’ex atleta ...

Era scomparsa da due mesi : Trovata morta nel bagagliaio dell'auto : Si tratta di una 64enne di San Giovanni al Natisone. La figlia ne aveva denunciato la scomparsa due mesi fa, ieri il tragico...

Genova - neonata di due mesi Trovata morta in culla : Tragedia questa mattina nel centro storico di Genova dove una bimba di soli due mesi è morta in culla. Sul posto è intervenuta la polizia.Secondo le prime informazioni la bimba era nata prematura e si tratterebbe di una morte naturale.

Giallo sull'A1 : guardia giurata Trovata morta a Castelfranco Emilia : È Giallo sull'A1. In una piazzola di sosta autostradale, all'altezza di Castelfranco Emilia (in provincia di Modena) ieri sera è stato ritrovato morto Angelo Giuseppe Scalea, un 51enne nato in Svizzera ma residente a Bologna. L'uomo, di professione guardia giurata, presentava una vistosa ferita alla testa. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un omicidio. Il ritrovamento Il corpo ormai senza vita di Angelo Giuseppe Scalea è stato ...

Giallo a Barcellona : riTrovata morta giovane scrittrice italiana : Roberta D'Orazio, scrittrice e critica musicale 33enne originaria dell'Abruzzo, è stata ritrovata morta a Barcellona, dove da alcuni anni viveva con la figlia Luna. Le circostanze del decesso, ancora da chiarire, saranno rese note solo nei prossimi giorni, dopo gli accertamenti del caso. La notizia è stata diffusa con un post su Facebook dal vicesindaco di Pescara Giovanni Di Iacovo, legato alla D'Orazio da un profondo e lungo rapporto di ...

Palermo : donna Trovata morta in strada - sentito il convivente : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - Una donna polacca di 45 anni è stata trovata morta questa notte in via Settembrini, a Palermo. A dare l'allarme alla polizia, intorno alle 3 del mattino, sono stati alcuni vicini che hanno visto il corpo riverso in strada. La donna era a pochi metri dalla sua abitazion

Palermo - donna Trovata morta sul marciapiede. Interrogato il convivente : Roberto Chifari donna trovata morta sul marciapiede nel quartiere della Noce a Palermo. La polizia è intervenuta dopo le segnalazioni di alcuni passanti che avevano notato il suo corpo esanime. Si tratta di una polacca di 44 anni ma da anni residente in città Una donna polacca di 45 anni è stata trovata morta la scorsa notte in strada, a Palermo, in via Settembrini, poco distante dalla sua abitazione. A lanciare l'allarme sono stati ...

Ha lasciato la piccola Luna! Scrittrice italiana Roberta D'Orazio Trovata morta a Barcellona : È stata trovata morta a Barcellona all'età di 33 anni la Scrittrice italiana Roberta D'Orazio, forse stroncata da un malore improvviso. Da qualche anno si era trasferita in Spagna. Ha lasciato la piccola Luna e chiunque la conoscesse la definisce dome una donna piena di risorse e passioni, qualità che hanno contraddistinto tutta la sua carriera di Scrittrice. La donna era molto attiva sul web e sui vari blog. Letteratura, musica e film ...

Donna Trovata morta sul marciapiede : aveva una ferita alla testa : Il macabro ritrovamento in via Settembrini, a Palermo. Il compagno e i vicini sono stati ascoltati dalla polizia: al momento...

Giallo a Palermo - donna Trovata morta in strada dai vicini : ha una ferita alla testa : La vittima una signora di 44 anni di nazionalità polacca che giaceva in strada con una profonda ferita alla testa. Gli inquirenti hanno rintracciato il compagno della donna, un palermitano di 43 anni, che è stato interrogato. Secondo i vicini proprio ieri pomeriggio, giovedì 9 maggio, la donna aveva litigato con il compagno.Continua a leggere

Palermo. Quarantenne Trovata morta nel quartiere Noce : ha una ferita alla testa : Giallo nel capoluogo siciliano dove una donna di 44 anni è stata trovata morta in strada nel quartiere Noce. La

Mamma 51enne Trovata morta in casa : “Uccisa con un colpo di pistola dal figlio adottivo di 9 anni” : Pauline Randol, 51 anni originaria di Detroit, Stati Uniti, è stata uccisa nella sua casa di Fawn River Township dal figlio adottivo di 9 anni. Arrestato con l'accusa di omicidio, il bambino è stato sottoposto ad una perizia psichiatrica e non è ancora chiaro se verrà processato come un adulto o come un minore: "Aveva paura di stare crescendo un potenziale serial killer".Continua a leggere

Piacenza - donna Trovata morta in casa con ferite al collo : suo marito è irrintracciabile : Una macabra scoperta è stata fatta questa mattina in una abitazione di Borgonovo, piccolo paese in provincia di Piacenza, dove una donna marocchina di 45 anni, Damia El Assali, è stata trovata senza vita. La stessa presentava delle profonde ferite alla gola. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono riusciti in qualche modo ad entrare in casa, visto che non rispondeva nessuno. L'allarme sarebbe stato dato da alcuni colleghi di ...

Donna Trovata morta nella sua abitazione con molte ferite al collo : Valentina Dardari Il marito e i due figli piccoli non sono al momento reperibili. Le Forze dell’ordine non escludono nessuna pista, neanche l’omicidio Una Donna di origini marocchine, Damia El Assali, è stata rinvenuta priva di vita questa mattina, mercoledì 8 maggio, nella sua abitazione in via Pianello a Borgonovo, comune in provincia di Piacenza. Secondo quanto rivelato il cadavere presenterebbe alcune ferite di arma da taglio sul ...